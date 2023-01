Alta Gracia en temporada y el caos de transitar por inmediaciones de Franchini y Sarmiento

La respuesta de los vecinos de Alta Gracia y los turistas que se encuentran recorriendo los distintos puntos de la ciudad, a las 芦intervenciones urbanas禄 propuestas por el Municipio en calle Sarmiento, fue verdaderamente exitosa. En ese marco de gran concurrencia y movimiento, la zona de calle Franchini casi Sarmiento volvi贸 a verse colapsada.

A dichas actividades- las cuales se dieron en una Sarmiento 芦peatonal禄- se sumaba las largas filas de personas que intentaban ingresar o salir del casino, un constante que favorece tal colapso y que si bien se da durante todo el a帽o, en plena temporada y un marco auspicioso de eventos, la problem谩tica de agudiza.

驴Y los controles?. Si bien Seguridad Ciudadana dirigi贸 el tr谩nsito en esa arteria – en un momento 谩lgido del tr谩nsito- los vecinos del sector piden que los operativos sean mas permanentes y constantes. 芦Nosotros no podemos estacionar nuestros veh铆culos porque la gente estaciona donde quiere y nadie les dice nada禄, fue la queja de un vecino de Padre Gren贸n casi Franchini a RESUMEN. 芦Ni hablar de los taxis que paran en cualquier lado a levantar gente, hasta en medio de la calle禄, agreg贸.

芦Lo que necesitamos son controles fijos. Seguridad Ciudadana pasa de a ratos pero no alcanza, no puede ser que nosotros no podamos estacionar nuestros propios veh铆culos porque se llena la zona禄, culmin贸.