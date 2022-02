Alta Gracia: fingió querer afiliarse a una empresa de seguros y robó 80 mil pesos

Este jueves un hombre ingresó a «Avance», una compañía de Seguros de Sepelios de calle España, con aparentes intenciones de afiliar a su padre, pero todo terminó siendo una farsa y el puntapié para un importante robo.

El sujeto fue atendido por secretarias que luego lo derivaron a la oficina de Gustavo Galindez, el Gerente General del lugar, quien a modo de rutina le tomó los datos pertinentes sin imaginarse que se trataba de un ladrón.

«El ingresó y dijo que quería afiliarse, mi secretaria me lo pasa a mi oficina. Habíamos trabajamos con un dinero así que lo sacamos de la mesa y lo colocamos en un mueble al costado y él estaba viendo eso. Me dijo que quería afiliar a su padre, me dio unos datos, después me dijo que quería afiliarse él y me da los suyos. Me parecía raro porque me da una dirección que no me cerraba, yo ando todo el día en la calle y San Juan al 1.400 no me cerraba, le pregunté y después me dice que no, que ahora vivía en calle San Luis, tampoco me convencía pero bueno, no me percaté de nada, creí que quizás era una calle nueva que no conocía», explicó el representante de Avance a RESUMEN.

En un momento y mientras la gestion ya estaba concretada, el sujeto le dice que va a salir un momento hasta su vehículo porque ahí estaba su hijo pero ya no regresó.

«Me dijo ya vengo, mi secretaria y yo nos ponemos a hacer otra cosas, de espaldas y en ese momento el saca el dinero. No nos dimos cuenta hasta que hicimos el conteo del dinero, después vimos las cámaras y ahí comprobamos que este hombre lo había sacado», agregó Galindez.

La denuncia ya fue radicada y aguardan las pericias de las cámaras de la zona, a fines de tratar de determinar si realmente se conducía en un vehículo y, en ese caso, poder individializarlo.

«Yo creo que el hombre andaba dando vueltas por varios comercios y como vio dos chicas solas adentro, que son las secretarias, entró», sostuvo el gerente refiriéndose a que en su opinión se trató de un hecho oportunista y no algo planeado.

Galindez, destacó el accionar de la autoridades policiales de la Departamental Santa María quienes de inmediato se pusieron a trabajar en el hecho para poder dar con el delincuente.