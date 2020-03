Alta Gracia fue establecida como una zona definida de transmisión local

El Ministerio de Salud de la Nación estableció distintas zonas donde el contagio de COVID-19 ha sido local. Esto significa que viajeros han traído del exterior la enfermedad y han contagiado a su entorno. No obstante, cabe destacar que el virus se encuentra en fase de contención, no de propagación. Esto significa que el virus no está en el aire.

Las otras zonas de transmisión local son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires

Provincia de Chaco

Provincia de Santa Fé

En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Rio Cuarto

En Tierra del Fuego: Ushuaia

De todos modos, y según trascendidos, esta semana el Hospital Illia pasaría a ser un centro de recepción de contagiados de Coronavirus.

