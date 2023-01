Alta Gracia: la llevaron engañada a su casa y le robaron más de 80 mil pesos

Este martes, una vecina de barrio Piedra del Sapo fue el blanco de dos estafadoras que mediante engaños, lograron sustraerle el teléfono celular y una suma de 85 mil pesos.

Todo ocurrió cuando la víctima- según relató a RESUMEN- regresaba del dentista y fue abordada por las delincuentes por avenida Belgrano. Éstas, fingieron ser de otra provincia y le pidieron ayuda para guardar un billete de lotería con el cual, supuestamente, habían ganado. «Me dijeron que tenían mucho dinero que cobrar pero que no sabían cómo hacerlo y que eran de otro lado, que no conocían nada y yo les creí», dijo la mujer quien desacertadamente se subió a un taxi con las estafadoras y las llevó a su casa para hacerles el favor de guardarles el billete hasta tanto éstas «pudieran acomodarse en Alta Gracia».

«Una de ellas me dijo que se llamaba María, que tenía miedo de que el patrón se quedara con la plata que había ganado y que no podía confiar en nadie. Me dijo que tenía la valija en la terminal. Les creí y las lleve a mí casa, después una me pidió pasar al baño, la dejé pasar y fue allí cuando me robaron pero no me di cuenta hasta que se fueron», añadió angustiada la víctima.

Primero, la jubilada se percató de que le habían llevado su teléfono celular y después, revisando la casa, se dio con que le habían llevado 85 mil pesos. De los cuales 70 pertenecían a un familiar que le había pedido que se los guardara allí por seguridad.

«Pensé en hacer la denuncia pero al final no la hice, la estafa ya está, no voy a recuperar nada y además ni sé dónde pueden estar estás mujeres ahora. Solo quiero alertar para que no le pase a nadie más», añadió la víctima quien a posterior revisó ese supuesto envoltorio donde estaba el billete de lotería y se dio con que eran solo recortes de diarios.