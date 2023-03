Alta Gracia: le secuestraron la moto «por error» y la respuesta de la policía fue insólita

La semana pasada, este medio daba cuenta de un control policial -seguido de secuestro- en la zona de el Alto y; del recupero -supuestamente- de una moto que había sido robada en el año 2019.

Así mismo y según relató Gerónimo, el dueño del rodado en cuestión, todo fue un malentendido. Un erroneo accionar policial al que calificó cómo «pésimo».

«Todo fue una actuación de la policía porque me secuestraron la moto cuando no era la mía la que tenía pedido de captura. Cuando fui con todos los papeles me dijeron que había sido un error de sistema. Son pésimos», contó el hombre a RESUMEN.

«Que la gente de la localidad siga sin esperar nada de la Justicia porque no se puede creer que la policía tenga errores de sistema y sea uno el que se tiene que comer el garrón. Que se sepa esto», agregó.