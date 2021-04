Ante las quejas de varios vecinos por el aumento en los casos de inseguridad en Alta Gracia, el intendente Marcos Torres aseguró que la ciudad todavía es “relativamente tranquila”.

A su vez, y aunque no es responsabilidad del Municipio la cuestión de la seguridad, Torres comentó en exclusiva a La 88.9 que se planea colocar nuevas cámaras de seguridad.

“Trabajamos permanentemente con las fuerzas policiales. Obviamente que existen hechos de inseguridad, pero Alta Gracia todavía sigue siendo una ciudad tranquila. Estamos trabajando para colocar 42 cámaras de seguridad en distintos puntos estratégicos, que no son los domos de la policía”, dijo.

“La temporada es dura. Lo digo siempre. En una ciudad que tiene más de 1500 calles de tierra, con cierta topografía. Históricamente, es volver empezar“, aclaró también en relación a las obras que se planean para Alta Gracia, como la reforma total de la Avenida Libertador y la iluminación en Yrigoyen.

NUEVAS ESCUELAS

Al respecto del tema educación, el intendente aclaró: “Por carta orgánica, la municipalidad, la jurisdicción de la educación puede hacer medidas complementarias, pero no depende de la Municipalidad la educación. No obstante, hemos tomado la decisión de hacernos cargo de auxiliares escolares. Queremos que nuestros establecimientos estén en las mejores condiciones. Vamos a intervenir, no sólo con FODEMEP, que es un pequeño fondo para lo que son las reformas. Vamos a hacer una gran inversión para internar poner en forma a todos los colegios y dejar a las instituciones en óptimas condiciones. Estamos trabajando, como nos habíamos comprometido, no sólo a una escuela más. La escuela PROA se está ejecutando ya la obra. Tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Tenemos la expectativa de que el año que viene los chicos puedan comenzar las clases allí”.

“Vamos a seguir trabajando en esa dirección. No depende de nosotros. Primero me concentro en poder tener estas dos. Obviamente que esto tiene que ser un trabajo continuado para que no se detenga”, destacó Torres.