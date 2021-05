Alta Gracia: volvió el cuento del cambio de dólares por el regreso a Fase 1

Monica es vecina de Barrio Sur. Ayer se encontraba con su madre de 82 años cuando ésta recibió una llamada telefónica de delincuentes que intentaban estafarla con un nuevo cuento del tio.

“Fue como a las dos de la tarde. Mi mamá atendió y le preguntaba al que estaba del otro lado, a donde había que llevar los dólares. Ahí nomas me di cuenta de que era una estafa y le dije que me pasara el teléfono amí, debe ser que el tipo del otro lado escuchó y cortó”, inició la vecina en diálogo con RESUMEN.

Lo que la mamá de Mónica le contó a su hija una vez terminada la llamada, fue que le dijeron que eran de Banco Nación y que si tenía dólares debía entregarlos para hacer el recambio antes de que “se pare todo”. “Le dijeron que los dólares se iban a vencer y si no los cambiaba perdía todo. No pudieron decirle mas nada porque no les di tiempo, advertí que era una estafa”, añadió la mujer.

IMPORTANTE: Ni Bancos ni entidades bancarias como así tampoco organismos estatales como Anses o Pami se comunican de manera telefónica ni solicitan datos personales. Es fundamental estar alertas y de este modo evitar ser víctimas de engaños virtuales.