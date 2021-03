Alta Gracia y ¿ola de motochorros?

La inseguridad parece no dar tregua en la ciudad y, en las últimas semanas, se reportaron varios ataques de motochorros en distintos puntos de Alta Gracia.

El más reciente fue el que sufrió una vecina esta madrugada por Av del Libertador. Al llegar a la intersección con Cuyo- y cuando se encontraba a metros de su casa- fue atacada de costado por un joven que viajaba de acompañante en una motocicleta tipo 110 color negra. “Me tironeó tan fuerte que casi me caigo. Me quedé helada y no reaccioné, fue horrible”, contó la mujer a RESUMEN.

Por otro lado, la noche del jueves otra vecina fue atacada por calle Alem. “Fue cerca de las 20.30 entre Alem y Maderos, a media cuadra de nuestra casa. La acorralaron dos motochorros, le metieron la mano en el bolsillo y le robaron el celular. No tenia mas nada salvo una bolsa de libros que obviamente no se la robaron”, contó Romina, hija de la damnificada a RESUMEN a la vez que aseguró que tras el hecho su madre gritó pero no había nadie en la calle porque hacía frío.

La víctima prefirió no hacer la denuncia.

No obstante, ese mismo jueves, algunas horas antes, un vecino fue atacado por dos jóvenes cuando éste salía del Casino. Los sujetos le habrían enseñado un cuchillo y mediante amenazas le sustrajeron un bolso y la billetera. Del hecho fueron testigos transeúntes que intentaron detener a los delincuentes pero estos huyeron rápidamente.

No es un dato menor, que ese jueves una mujer notó que un sujeto estaba por robarle, cuando descendió tras estacionar en calle Alem y se percató de que la alarma de su vehículo habia hecho un ruido extraño. Otro de las modalidades de robo que se han incrementado en la ciudad, los inhibidores de alarma.

En fin, no es la primera vez que lo que reportan los vecinos, no conduce con lo que refleja el parte policial. Si bien en muchos de estos casos las víctimas prefieren no realizar la denuncia, en otros sí y, por alguna razón, no se reporta de manera oficial. ¿Cerrojo informativo?.