Altagracienses varados en Estados Unidos: la situación que viven y la respuesta del Consulado

Dos jóvenes de nuestra ciudad emprendieron un viaje a Key West, Florida, Estados Unidos hace poco tiempo. El plan era continuar hasta Canadá pero ante la situación que se comenzó a vivir en Argentina por el Coronavirus decidieron emprender el regreso. Es por eso que compraron vuelos con anticipación y la fecha del mismo era el 29 de marzo, es decir, el próximo domingo, el cual fue cancelado como tantos otros.

Uno de los jóvenes, en diálogo con RESUMEN, expresó: “Hace varios días que estamos en cuarentena. Afortunadamente nos alojó un amigo en su casa y estamos todos cumpliendo con el aislamiento. Establecimos normas para la convivencia, nadie ajeno a la casa puede entrar y solo salimos para ir al supermercado de a una sola persona. Todo lo hacemos esperando a ser repatriados”.

En cuanto al comportamiento de Estados Unidos, el viajero comentó que en el país del norte tienen una “actitud muy individualista” y hay muchos ciudadanos que no cumplen con la cuarentena. A su vez, expresó que el Presidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de reactivar la economía ya que el análisis del Gobierno se basa en qué va perjudicar más a EEUU: si la cantidad de muertes que va a haber por la pandemia o el costo de la parálisis económica que se va a producir. “Es muy probable que en menos de dos semanas se reactive la economía y eso sería un riesgo para los argentinos porque vamos a estar expuestos a contraer Coronavirus” expresó preocupado por lo que pueda suceder.

Además, el altagraciense contó que “los argentinos que estamos acá cumplimos con el aislamiento porque nuestras familias nos están contando lo que pasa en Argentina”.

La imposibilidad de regresar

El joven, quien está en Florida acompañado de un amigo, contó a RESUMEN cómo se sucedieron los hechos después de sacar el vuelo de regreso: “Tras enterarnos que se suspendía tanto nuestro vuelo que era en Copa Airlines, como el de muchos otros, comenzó a vivirse un clima de desesperación”. Posteriormente obtuvieron boletos en Aerolíneas Argentinas, pero también fue cancelado. Rápidamente los chicos se comunicaron con el Consulado y diversas aerolíneas pero no obtenían respuesta de nadie. “El Consulado estaba muy desinformado, nos dijo que era imposible que hayamos pagado un boleto el doble de lo que cuesta normalmente, y si nos había sucedido”.

Una de las personas que trabaja en el Consulado los tildó de “egoístas por no pensar en los millones de argentinos que están en nuestro país a quienes podríamos contagiar” contó el viajero, quien además aseguró que su respuesta fue que al volver cumpliría con la cuarentena y con todos los recaudos necesarios para no contagiar a nadie, “pero estando acá es muy posible que contraigamos la enfermedad”.

En los aeropuertos…

La gente está expuesta al contagio del Coronavirus, hay familias que hace días acampan esperando un vuelo de regreso y no tienen ningún tipo de protección, como barbijos o guantes, ya que no pudieron prever la situación. A su vez, muchos ya no tienen dinero para solventarse aunque sea con productos de los freeshop porque el costo de los alimentos es muy alto.

“Nos queda seguir esperando a que se reactiven los vuelos para repatriarnos a Argentina, cumpliendo con el aislamiento y los recaudos, de esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar al resto” explicó el joven quien además agregó: “Estamos convencidos de que Argentina está tomando medidas correctas a nivel nacional puertas adentro y felicito al Presidente, pero puertas afuera estamos con mucha incertidumbre y desesperación”.