Amalia Vagni: “El oficialismo se vive escudando en la pandemia”

De acuerdo al dictamen del Tribunal de Cuentas con respecto a la presentación del Balance del 2020, la concejal dijo que lo vio “minucioso”, y acotó, respondiendo a dichos del concejal Manuel Ortíz, que el análisis realizado “tan liviano no debe haber sido, porque hubiera habido coincidencias” entre la minoría y la mayoría.

“Se hicieron una serie de apreciaciones y observaciones, que sí puede hacer, y además puede adjuntar aquellas cuestiones que hacen a esas observaciones, como cuando habla de las becas y pasantías, donde se ve que el costo es mayor al sueldo de un profesional de salud”, explicó la presidente del bloque opositor.

Vagni manifestó que “el oficialismo se vive escudando en la pandemia” para subsanar cada decisión tomada desde la gestión. “El municipio está pagando una gran cantidad de becas y pasantías. Se contrató a parientes de funcionarios con grandes becas que nada tenían que ver con las labores que realizaban. Hubo dos dictámenes porque no ha habido concordancias“. Agregó que no es menor el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas, el cual realizó varias apreciaciones que nunca fueron resueltas. “En un Estado debería haber prioridades pero este no es un gobierno de prioridades”, señaló. Por último, la concejal argumentó que si bien la pandemia no ha sido fácil, “no puede ser el escudo para no hacerlo correctamente“.