Amalia Vagni: «Para mi es un sueño dirigir los destinos de la ciudad»

La candidata a intendenta por el «Alta Gracia Cambia», Amalia Vagni, dialogó con RESUMEN en una entrevista exclusiva sobre su candidatura a intendenta, la danza de nombres de la lista y cómo siguen las negociaciones con el «Juntos por Alta Gracia».

La actual concejal de Alta Gracia Crece, habló sobre la declinación de Leandro Morer a la candidatura a intendente el día martes 1 de agosto y la postulación de ella hecha por él mismo. «No me molestó porque lo veníamos hablando hace rato, que él iba a deponer su candidatura. Y quedaban dos opciones: Marisa Carillo y yo y definimos por mí. Ya se hizo el anuncio a los medios. Ya hablé con ambos y también estamos hablando con las otras fuerzas».

Sobre los nombres que rondan dentro de la lista, la edil mencionó al Presidente de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia, Martín Barrionuevo y a la concejal Lucía Allende. «No voy a tirar más nombres ya que vamos a presentar lista el 14 de agosto. Dentro va a estar el Frente Cívico, con Andrea Mondino y veremos los otros lugares, ya que nos acompañan ´Primero la Gente´ y el Laborismo. Seguimos dialogando con el vecinalismo»

Con respecto a porque hay posibilidades hoy de un acuerdo y antes no con el PRO y la Coalición Cívica ARI, dijo: «No se dió y había fecha límite para presentar listas. Ahora seguimos charlando, no son grandes las diferencias que tenemos, por el contrario, hay muchas coincidencias con respecto a lo que está sucediendo en la ciudad». «Hay muchos nombres en danza, se volvió al diálogo. Hemos tenido acercamientos de otras fuerzas más chicas que nos preguntan cuáles son nuestras propuestas» agregó.

En relación al oficialismo, opinó: «Ellos vienen gobernando desde hace una década. Han dejado varias aristas y nosotros podemos entrar por ahí, la sociedad nos va a dar una oportunidad». Sobre los cafés entre referentes de diferentes espacios políticos y los rumores de «operetas» y «traiciones» manifestó: «Tomarse un café no significa que uno tenga una alianza, es una chicana. Todas las fuerzas políticas deben unirse para sacar la ciudad adelante».

Sobre quien apoyará a nivel nacional -entre Larreta y Bullrich-, la candidata expresó: «Cualquiera de los dos está en condiciones de sacar adelante a la Argentina, el kirchenerismo no ha podido sacarnos. Hay un gran porcentaje de argentinos que no puede llevar el pan a su casa, pagar el alquiler. Nacionalizar la elección local para mi es un error. Me gusta el discurso de los dos».

¿Se le puede ganar al oficialismo?: «Nada es imposible si uno se lo propone. No corremos con el caballo del comisario pero queremos hacer entender a los vecinos que podemos cambiar la ciudad. No son sólo luces para iluminar la pobreza».

Sobre la presentación de varias propuestas a nivel local, aseguró: «Se pueden presentar todos los candidatos que quieran, nosotros nos concentraremos en visitar a los vecinos y custodiar los vecinos».

Y finalmente, si habló con su papá, Audino Vagni, ex intendente de la ciudad, relató: «Me preguntó: ´¿ya esta nena? ¿está todo listo? ¿necesitás algo? Así que siempre estoy acompañada por toda la familia». «Estoy orgullosa de representar al radicalismo y a otras fuerzas y ojalá pueda cumplir este sueño personal, ojalá podamos llegar a un acuerdo todos. Hoy tiene que primar la ciudad. Amo esta ciudad y la quiero ver bien» concluyó Vagni.