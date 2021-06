Amalia Vagni: “Seguimos insistiendo en que las sesiones deben ser presenciales”

Durante el transcurso del año pasado, por precaución y por falta de vacunas, las reuniones del Honorable Concejo Deliberante se realizaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Un año y medio después, con conocimiento de todos los cuidados a tener y con más de la mitad de los miembros vacunados, las reuniones de los concejales continúan desarrollándose en la virtualidad.

Sobre esta polémica, el bloque de Alta Gracia Crece, continúa insistiendo en la vuelta a la presencialidad del Concejo. Amalia Vagni, miembro del bloque opositor, expresó el reclamo de la minoría al aire de TODO PASA. “Es irrisorio que todos estemos en el mismo recinto y a la hora de sesionar, cada uno está en un espacio distinto dentro del mismo Concejo Deliberante”.

El espacio dentro de la sala, permite la permanencia de todos los participantes en las sesiones. Vagni comentó que desde el oficialismo el argumento o respuesta principal para continuar bajo este formato de reunión, es la cuestión de la pandemia. “Somos 9 integrantes. No somos muchos. La mayoría estamos vacunados y las sesiones se pueden hacer tranquilamente de forma presencial. En el zoom se hace complicado tratar de tener una sesión acorde a lo que se trata”. El próximo lunes, se realizará una audiencia pública para la licitación de continuar con la pavimentación de la Avenida Raúl Alfonsín, y aún no se sabe bajo qué formato será la reunión.

Mientras tanto, cada bloque continúa desarrollando sus proyectos y presentándolos en el Concejo, labor que ha sido cuestionada en algunas ocasiones por el entorno social. “Nosotros estamos trabajando permanentemente, con una cercanía a la sociedad que no la está pasando bien. Hay muchos proyectos de propuestas que hicimos en campaña que nos parece que no corresponden ser presentados en estos momentos. Hemos presentado muchas propuestas desde el bloque de Alta Gracia Crece, que hacen a la cuestión de la pandemia, educativa, económica y social. La cara visible es el legislativo y no está bien vista la labor que hace. Muchas de las acciones que realiza el ejecutivo, si no pasan por el Concejo Deliberante, no se pueden realizar”.