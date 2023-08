Amalia Vagni: «Soy candidata a intendente por Alta Gracia Cambia»

La concejala del bloque Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, habló con los comunicadores del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre el proyecto que presentó este miércoles en el recinto del Concejo Deliberante y sobre su candidatura a intendenta por la alianza «Alta Gracia Cambia».

Ante la pregunta «¿Qué sentiste ante la declinación a la candidatura de Leandro Morer y que te postulara a vos como candidata a intendenta?», la edil respondió: «Ya lo sabíamos, no sé si está bien o mal que lo haya dicho él, íbamos a hacer una conferencia de prensa, al final no se dio. Él dijo ´Yo quiero finalizar con ésto, ustedes están armando una nueva lista, está todo encaminado, voy a priorizar mi actividad privada. Estuve 4 años afuera y no es lo mismo cuando salgo a caminar hoy que 4 años atrás´. Lo mismo me pasó a mi cuando estuve en la legislatura y volví para acompañarlo en su candidatura. Marisa Carrillo también estaba en carrera, estuvimos hablando mucho ayer con ella y veremos para que pueda integrar la lista y también estamos viendo con los otros partidos».

«Ustedes saben que se han presentado dos alianzas, ´Alta Gracia Cambia´ y ´Juntos por Alta Gracia´. A mi me gustaría que se continúe el diálogo con una propuesta que sea de jerarquía para la ciudad. Está acordado que el vice será Gustavo Rossi, quien puede aportar otra mirada al Concejo Deliberante. Ni yo ni Rossi repetiremos, la UCR ha determinado eso y me parece bien. Nosotros queremos un gobierno que mire a la ciudad como un todo y no por partes, sin amiguismos. Hoy tenemos graves problemas que tienen que ver con lo social, con lo habitacional, con la inseguridad, las propuestas estarán dirigidas a eso» relató Vagni.

Sobre si Martín Barrionuevo y Lucía Allende ocuparán los dos primeros lugares en la lista de concejales, la ex legisladora afirmó que serán parte de la lista pero no quiso brindar detalles. «Todavía estamos dialogando con los otros espacios, la juventud también va a tener un espacio. Nos preocupa la ciudad, si alguien tiene problemas de ego -hacia adentro o hacia afuera del partido- es problema de él». «Carrillo y Jean son algunos de los favoritos para el Tribunal de Cuentas, están en carrera desde el principio pero luego surgieron 5 nombres más» agregó.

«Ojalá se pueda dar la vuelta del PRO y el CC ARI, seguimos abiertos al diálogo. Ahora estoy abocada a la plataforma de propuestas que se presentarán en una campaña corta, ya que tenemos poco tiempo, será austera, transparente hacia adentro y hacia afuera para que la gente vea que se hace en una campaña, cuánto cuesta y lo que se trabaja» concluyó Vagni.