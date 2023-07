Amalia Vagni: «No se si soy la mejor candidata pero si la indicada para dirigir los destinos de la ciudad»

La concejala y presidente del bloque Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de Fm 88.9 sobre cómo vienen los acuerdos antes de la presentación de las alianzas, que tienen dos días para definir si van juntos o separados.

Sobre esta temática, la edil afirmó que como en cada previa de acuerdo, como en todos los partidos: «algunos tienen intenciones de que se unan y otros que se rompa. Anoche estuvimos reunidos y seguimos dialogando. Hay posibilidades de la suma de otras fuerzas y estamos viendo si seguimos con el mismo nombre o ´Juntos por el Cambio´».

«Queremos llevar una propuesta diferente en términos de gestión: no vamos a mirar la flor que le ponemos a la maceta sino los servicios o que necesita la sociedad. Lamentablemente Córdoba eligió lo mismo, lo lamento, seguirá el mismo modelo. No por Martín Llaryora, que esperemos que pueda mirar el interior del interior» manifestó la concejala.

Con respecto a la interna local, dijo: «Saben que tenemos varios candidatos desde la Unión Cívica Radical, Leo Morer, Amalia Vagni, Marisa Carillo…hemos acordado que ninguna de las fuerzas repite candidato en la intendencia y como 1° concejal. Para mí, prima la alianza, como se van a dar los nombres se verá después. En horas pueden cambiar los nombres. Se pueden sumar otras fuerzas a nuestro espacio y puede que nos llamemos ´Juntos por Alta Gracia´, están invitados todos aquellos que quieran una ciudad distinta».

En relación a Martín Barrionuevo, opinó: «La viene llevando bastante bien. Ha elegido algunos representantes, Brunengo, Rodríguez, Gastón y Capdevilla para dialogar con el resto de los sectores. Nunca les di cabida a los ladridos de Sala u otros hombres. El otro día tuvimos una ronda de militantes y referentes y hablamos de lo que hay que solucionar en la ciudad y ésta es la conversación que tenemos que dar, más allá de los lugares en las listas».

Respecto a la propuesta o mirada del frente, contó: «Queremos llegar con una mirada diferente, vamos a apuntar a lo social, pero no es dar un bolsón solamente, porque hay gente que no tiene agua o gas. Este gobierno va a pagar casi una vivienda semilla por una garita de colectivo para Avenida del Libertador». «La pavimentación de Avenida del Libertador estaba en nuestra plataforma de propuestas, por supuesto que la llevaríamos adelante, pero tendríamos en cuenta los desagües, el sector donde hay hundimientos, no tendría en cuenta 4 tipos de luminarias, tres tipos de macetas, por ejemplo…me parece fantástico que se gestione para la ciudad, que se aproveche, no que se derroche. Además es llamativo que ganó la licitación la misma empresa que ganó obra de calle Rossi».

Sobre las publicaciones que realizó el Director de Relaciones Institucionales, Agustín Saieg, sobre un acuerdo electoral entre el ex concejal de la UCR, Leandro Morer y el actual legislador Walter Saieg, aseguró: «Yo hablo por mí, quien te habla, tiene cero acuerdo con ninguno que tenga que ver ni con este gobierno, ni con el provincial ni con el nacional y Walter Saieg no forma parte de Juntos por el Cambio».

«No sé si soy la mejor candidata, pero soy la indicada para llevar los destinos de la ciudad. Acá no tenemos empresas, hay pocas Pyme, a las cuales hay que darle valor. Hay que crear un sistema de economía circular alimenticia. Tenemos que buscar las industrias sin polución por el turismo. No podemos decir que no se hizo nada pero lo hubiéramos hecho distinto. Me parece fantástico por ejemplo los programas de empleo para jóvenes brindadas por el municipio».

«Si llegara a ser intendenta cumpliría con mi palabra con los actores de los otros espacios, en el marco del acuerdo que se llevará a cabo» concluyó la candidata.