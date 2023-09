Amor eterno: 74 años juntos ¡y contando!

Aristides Nomincarios tiene 94 para 95 años y se emociona cuando relata su historia junto a Nélida «Nuni» Cuevas, que tiene 90 para 91.

Meses atrás, la memoria de la mujer comenzó a fallar y por ello sus dos hijas, Nelly -fonoaudióloga- y Noemí -enfermera- junto a Aristides, recorrieron los geriátricos de Alta Gracia y les gustó éste que está a dos pasos del Museo del Che. Pasó un tiempo y Aristides no pudo con la soledad y decidió mudarse con ella: esperaron que se desocupara una habitación para dos personas: «Les dije a mis hijas que de esta manera, estaba con ella, me pagaba yo el lugar y no las molestaban para que me atiendan».

«La conocí cuando ella tenía 16-17 años en un baile del Salón Casablanca (más novela no puede ser). Yo era cadete de la tintoría de barrio Providencia de Córdoba Capital. Lo conocía al hermano y le pedí a él permiso para bailar con ella. Noviamos durante dos años y su mamá nunca nos dejó solos (risas)» comenzó su relato Aristides.

Tras dos años el joven ya había comenzado su carrera en la Fuerza Aérea como radio operador. Y tras fallecer repentinamente la mamá de «Nuni», la madre de Aristides le aconsejó que se casara con ella ya que se había quedado sin familia. Se casaron por civil un 3 de enero de 1951 y esa noche durmieron en habitaciones separadas. Recién la noche del 6 de enero, tras el casorio por iglesia, pudieron estar juntos.

Como militar se retiró en 1971, pero siempre buscó «ocuparse». Lo llamaron para participar en la pre guerra con Chile en 1978 y también en un largo viaje de 18 horas -volando- desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, ida y vuelta. También fue preceptor en la escuela de suboficiales: «Formé muchos hombres» cuenta orgulloso.

«Nuni» habla menos y mira por la ventana los teros y pájaros carpinteros que juegan en el terreno lindero. Ella fue ama de casa, profesora de yoga y también confeccionaba carpas.

Cuando desde RESUMEN le preguntamos «¿cuál es la receta para estar tanto tiempo juntos?» Aristides afirma que haber estado lejos de la familia de cada uno (de origen) para que no opinaran y el hecho de que él estuviera muchas horas diarias en el cuartel, para poder extrañarse.

Desde RESUMEN les deseamos muchas más primaveras juntos ♥

Fotos Gentileza Familia Nomincarios