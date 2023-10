An Fontana: «Para mi es un orgullo ser parte de Happy Birra, es como mi casa»

Durante la mañana de este miércoles, la DJ An Fontana se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la DJ adelantó lo que será su participación en el festival Happy Birra, el próximo fin de semana en el parque del Sierras Hotel: «Estoy super feliz por tenerme en cuenta y reconocer lo que amo. Es un placer ver a la gente disfrutar y bailar. Para mi es un orgullo pertenecer y ser parte de cada evento. Estamos preparando unos temas para disfrutar la última noche (domingo 15 de octubre), y si todo va bien subiría a las 23 horas al escenario de Happy Birra».

«La música canaliza lo que nos pasó en el día y tratamos de disfrutarlo en ese momento, aunque la realidad después vuelve. La idea es disfrutar, bailar, reír y hacer que la gente se olvide de esos momentos malos que tiene», dijo.

En cuanto a sus comienzos en el mundo de la música, Fontana mencionó que «Lo mío arrancó sin querer podría decirse. Jugando con un programa y poniendo música en fiestas familiares, me di cuenta realmente que quería hacer esto. Solo tenía la computadora y mezclado con el mouse. Eso se fue convirtiendo y hoy en día es mi trabajo, vivo de esto y realmente sentimos que tocamos con el alma».

Por el lado de los festivales y otro tipo de eventos que se desarrollan a lo largo de la temporada (que no falta mucho para que inicie), la DJ expresó que «Tengo eventos hasta enero cerrados: festivales, fiestas privadas, boliches por el país. Conocí lugares increíbles que tenemos en Argentina y disfrutar con cada uno que lo hace a su manera, pero uno siempre busca trasladar y buscar la pista de qué es lo que va a pegar en cada lugar. Siempre voy leyendo la pista, y la idea es que desde el más pequeño al más grande disfrute y baile».

«Me bautizaron “La DJ de los festivales”, y es fuerte ese apodo porque cubre muchas cosas. Desde que estuve en Jesús María que estuve tres años seguidos y ahí se me abrieron muchas puertas. Después fui al Carnaval de Los Tekis, con una convocatoria impresionante», aclaró.

Además, An dijo que «Estuve por todos lados y fui la primera DJ mujer que no hace electrónica en un festival de folclore. Trato de tener siempre los pies sobre la tierra y sigo aprendiendo con cada evento. Arranque hace unos 12- 13 años, y no era para nada común ver a una DJ mujer. Estuve 5 minutos en la TV Pública y eso me abrió las puertas a todo el país. Hoy en día creo que las mujeres estamos empoderadas en cuanto a rubros que solamente se veían hombres, puse mi granito de arena y le abrí el paso a las colegas que están aprendiendo».

«Me gustaría aprender a tocar con vinilos, pero para hacer eso tengo que ir a un lugar a que me enseñen. Es mi sueño ya que eso marcó un antes y un después en el DJ. El que piensa que ser DJ es un tema que no tiene nada más por descubrir, para mi no lo es», finalizó.