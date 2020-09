Ana Robles, la cantautora residente de Alta Gracia ganadora del Ibermúsicas

Ana Robles, la compositora, pianista y cantante riojana que vive hace 2 años en la ciudad de Alta Gracia ganó el Concurso Iberoamericano 100 años de la del nacimiento de Chabuca Granda. El mismo fue para conmemorar a la artista y a su vez impulsar y promover la creación musical; y contribuir a la ampliación del repertorio iberoamericano en sus diferentes géneros tradicionales.

Ana se destacó gracias a su canción “Cielo y Serenata”, compuesta especialmente para esta ocasión y con ella logró ganar el galardón por fallo unánime. De acuerdo a la información oficial, hubo un total de 357 obras presentadas entre las que la cantautora destacó. En el concurso participaron compositores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

“¡No puedo más de la emoción!” En este momento histórico que vivimos las compositoras y mujeres en la música en general, el centenario del nacimiento de Chabuca me atraviesa como una gran inspiración, por ser mujer valiente y precursora en tantos aspectos” comentó en el momento a su comunidad en las redes.

El concurso le otorga un premio de 2500 dólares además de ser tener el lujo de estrenar su composición de la mano del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Como compositora de música popular Ana es una exponente, reconocida y valorada por sus colegas y la prensa especializada.

En diálogo con RESUMEN, la enérgica artista contó de sus viajes, su vida de Londres a Alta Gracia con su familia, el encuentro con otros artistas y como vive hoy en las condiciones que atravesamos.

Desde su vida en La Rioja, Ana pasó a Londres para seguir con sus estudios. Allí conoció a su pareja (el saxofonista de gran trayectoria Nick Homes) y comenzó su familia, lo que la acercó de nuevo a Argentina. Esta vez estuvo en Buenos Aires, después volvió con su familia a su provincia natal, pero el curso de la vida la acercó a nuestra ciudad.

Tras desarrollar un centro cultural escuela de música y tener poco tiempo para sus estudios, composiciones y dedicarse a su familia, con su pareja decidieron comenzar a buscar dónde reubicarse. “Vine a Alta Gracia por primera vez al Encuentro de Cantautores y fue tan linda la experiencia de compartir con otros músicos y músicas y un público abierto y ávido. Nos gustó la cercanía con Córdoba, que había un aeropuerto internacional, ya que aún viajamos a visitar familia en Inglaterra y la cercanía con La Rioja. Así que todo cerraba, el clima es hermoso y el paisaje más. Llegamos en Febrero de 2018 y aún estamos felices con la decisión” comentó la artista.

En 2016, Ana fue ganadora de Argentina del Concurso Canción Popular que organiza el Programa Ibermúsicas lo que le otorgó una beca. “Recibí algunas invitaciones a tocar en festivales en el exterior, pero en mi provincia me rechazaron los pedidos de ayudas para viáticos que hice. Así que pude asistir a alguno financiando pasajes con el dinero de mis clases particulares, pero hasta ahí nomás se pudo” aclaró.

“Yo toco y escribo música hace muchos años, comencé muy chica y siempre estuve estudiando y produciendo, armando proyectos y generando contenido, etc. No nos es fácil sostener una carrera a los músicxs independientes, sobre todo cuando hacemos música original y no tan comercial. Lo mejor que queda de todo esto es la gente que vas conociendo, las experiencias en la música con hermosas y el compartir con otros lo que hacemos.”

Respecto a la situación actual, está muy activa: singles, videos en vivo, composición, estudio y por sobre todo, familia. “La verdad estoy super cansada pero contenta a pesar de todo. Ojalá los chicos puedan volver al cole y esto del Covid sea todo un mal recuerdo pronto. Pero la vamos llevando. El solcito de las sierras ayuda.” finalizó.

