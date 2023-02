Andrea Mondino: «Para nosotros Luis Juez es el candidato natural a gobernador»

Andrea Mondino docente y referente del Departamento Santa María del Frente Cívico, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de cara ya a un año eleccionario.

Mondino, además de su incursión en la política desde hace tres años, es profesora, maestra e integrante de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y opinó sobre el paro docente: «Lamento que tengamos que llegar a ésto, no tenemos una oferta real. Desconocer la realidad de los docentes es mirar para otro lado, la medida fue determinada por todas las bases en asambleas, por unanimidad».

En este sentido, Mondino habló sobre las críticas desde Juntos por el Cambio hacia el gobierno local y provincial: «Hay carencias a nivel educativo, falencias graves: por ejemplo la limpieza: son pocos para las necesidades de las escuelas. Hay en total entre 35 y 37 establecimientos escolares, si hay sesenta auxiliares son menos de dos por escuela, creemos que eso es poco. Faltan gabinetes psicopedagógicos, tenemos muchos niños que necesitan asistencia, unos dos o tres por aula. Cuando tenemos un turno de diagnóstico, ya pasaron 6 meses y se terminaron las clases. Los niños vulnerados en sus derechos, por ejemplo, cuando hay que derivar al Área Familia, está abarrotada de casos. No es sólo abrir escuelas y pagarles a los docentes: no puede ser sólo un spot, debe ser algo en serio ´la educación es prioridad´». Sobre su candidato, afirmó: «Es prioridad de Luis Juez darle fuerte impulso a esta temática, ya está en carpeta a nivel local y a nivel provincial y está hablado con las otras fuerzas también».

Con respecto a las elecciones provinciales, dijo: «Se está dilatando la fecha. Una vez que se logre que la establezcan, hay que enfocarse, yo me enfoco en Luis Juez. Luego de la fecha, es inminente esta decisión -entre De Loredo y Juez- y para nosotros Juez es el candidato natural, si hubiera algo que nos demostrara que no es así, él lo va a entender».

En relación a la pregunta sobre si alguien trató de invisibilizar al espacio político -dentro de JPC de Alta Gracia- respondió: «Espero que no subestimen al partido. No tengo previsto irme de Alta Gracia para trabajar en provincia. Sino hay acuerdo, tenemos una lista completa armada, eso lo tenemos en claro».

Sobre su balance en estos tres años en el Frente Cívico, contó: «El FC tuvo un reto que fue armarse, ni siquiera rearmarnos porque no había nada, pero en ésto de recibir a todo el mundo, gente de todo tipo, con distintas expectativas, me parece que no todos tenían muy en claro cuáles eran los valores del partido. Todos tienen las puertas abiertas, todos aquellos que comparten los valores».

Y finalmente sobre las elecciones municipales, Mondino contó que están trabajando en conjunto en diferentes comisiones, «nos necesitamos mutuamente, la plataforma surgirá de todos los partidos. Hemos recorrido la ciudad y llenamos unas 500 fichas con necesidades de los vecinos y a partir de ello se esta armando la plataforma de propuestas».