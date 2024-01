Andrea Mondino y la CTERA se reunieron con Juez por el DNU de Milei

En el día de hoy la referente local del Frente Cívico y ex candidata a Concejal Andrea Mondino acompañó a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en una reunión con el líder de su partido y Senador Nacional Luis Juez. Por el gremio, asistieron Juan Monserrat (también UEPC), Zulli Meretti y Oscar Ruibal. El Legislador Provincial Walter Gispert también se hizo presente.

En la reunión los gremialistas le entregaron un documento al Senador en donde manifestaron su rechazo a la Ley «Ómnibus» y al DNU firmado por el Presidente Milei: «Con estas presentaciones no solo se han violentado los procedimientos propios de las instituciones democráticas, sino también porque ambos instrumentos, de manera integrada, están dirigidos a destruir toda la esfera de “lo público” y “lo estatal”, a vulnerar todos los derechos conquistados por la clase trabajadora a lo largo de

nuestra historia de lucha, dejando la economía del país en manos del sector empresarial privado y

de los grupos concentrados del capital», manifiesta firmemente el comunicado.

El Senador Nacional Luis Juez espera a que la Cámara de Diputados culmine el tratamiento con modificaciones, o no, de la Ley Ómnibus para que en caso de ser aprobada pase a la Cámara Alta para su debate y posterior tratamiento. En el caso del DNU, el Senado Nacional ya designó a sus representantes para la Comisión Bicameral que deberá tratarlo y Juez forma parte de dicho organo más allá de aún no haber iniciado el proceso legislativo debido a que la Cámara Baja no designó a sus miembros por problemas en las proporciones de representación con el bloque de Unión por la Patria, según dijo el Presidente de Diputados Martín Menem.

Andrea Mondino es docente en el IPEM 298 Maestro Butori y forma parte del cuerpo directivo. Así como también del oficialismo de la UEPC Santa María junto a Florencia Menendez. En las elecciones municipales del año pasado, Mondino ocupó la tercera candidatura a Concejal en la lista de Amalia Vagni representando a su partido en la Alianza Alta Gracia Cambia, no pudiendo obtener una banca debido al magro resultado de la radical.