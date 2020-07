Anisacate no adhirió a la ley provincial pero estableció sus propias multas

Desde la Municipalidad de Anisacate, ratificaron que si bien NO van a adherir a la Ley 10.702 que prevé multas para quienes no cumplan con los protocolos sanitarios establecidos por el COE en este marco de pandemia, ellos cuentan con una normativa propia comprendida en el Código de Faltas de la localidad la cual también establece multas, en el caso de no ser respetada.

En el artículo 1 de “incumplimiento a las medidas de protección personal”, los rangos son los siguientes:

Incumplimiento en el uso de barbijo (no quirúrgico o casero) cada vez que se abandone el domicilio particular, en la via publica, entidades publica so privadas, centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, transporte publico: $2.850 No ejecutar descarte seguro de equipos de protección personal por parte de personas afectadas a apoyo logístico y tareas sanitarias relacionadas con emergencia sanitaria: $2.850 No emplear el kit de bioseguridad correspondiente al riesgo de actividad: $3.500

Artículo 2 de “incumplimiento de las medidas de prevención para las actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales:

Incumplimiento al limite de horario y dias habilitados para actividades: $5.000 Incumplimiento al factor de ocupación: $25.000 Omisión de realización de ingreso (Triage): $15.000 Omisión por parte de los empleadores de la provisión de equipos de protección personal según protocolo de actividades: $25.000 Incumplimiento de la limpieza, sanitización y ventilación adecuada de ambientes, conforme protocolo: $15.000 omitir la higienización de herramientas y maquinarias: $15.000 Desarrollo de actividades deportivas no permitidas o sin adoptar las medidas adecuadas conforme a protocolo: $10.000

Artículo 3 de “Incumplimiento de las medidas de prevención en reuniones familiares y cualquier otro tipo de reunión que fuera habilitada por el COE:

Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares. Exceso hasta 15 personas: $5.000 Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares. Exceso hasta 20 personas: $20.000 Exceder el número máximo de personas previsto en reuniones familiares. Exceso hasta 30 personas: $30.000 Uso de espacios públicos no habilitados para reuniones familiares (parques, campings, etcetera): $5.000 Reuniones sociales NO familiares en domicilios particulares de hasta 20 personas: $30.000 Reuniones sociales NO familiares en domicilios particulares de más de 20 personas: $50.000

Artículo 4 Disposiciones y medidas para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio municipal:

Ocultamiento de información o de síntomas sospechosos de Covid 19: $50.000 Incumplimiento de aislamiento sanitario estricto de 14 días a los que ingresan a la localidad desde otra jurisdicción zona roja y que establezca la obligación de cuarentena: $70.000 Incumplir con las indicaciones epidemiológicas de realización de testeos Covid 19, cuando fueran requeridas por equipos de salud, en los controles sanitarios: $100.000 No reportar la ubicación cuando le sea requerida a camiones y vehículos de gran porte: $150.000

Artículo 5 de “Incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación: