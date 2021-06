Anisacate organiza un concurso para crear su bandera

La iniciativa, que fue aprobada en el Concejo Deliberante mediante la ordenanza n° 343, propone “un símbolo identificatorio, que se consolide como la síntesis de los antecedentes históricos con características propias demostrando su tradición geografía cultura paisaje, fauna, flora, sus habitantes idiosincrasia”.

Soledad Molina, concejala de la localidad, explicó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Este proyecto fue presentado anteriormente por el edil Oviedo pero se presentó en forma. Por ello retomamos este año el proyecto con la asistencia y aseosramiento de Francisco Caliguri y la Fundación Manuel de Falla”. Con respecto al concurso, explicó que su fin es que sea democrático y participativo, por ello están invitados a concursar personas de todas las edades e instituciones.

“También está trabajando la Dirección de Cultura, por ello en agosto se brindarán charlas sobre la temática, en septiembre se conformará el jurado y esperamos para fin de año tener nuestra insignia” concluyó..

A través de la coordinación del Área de Cultura y Educación con distintos actores sociales de nuestra localidad, el municipio comienza a poner en movimiento el proyecto para crear la bandera local; la insignia que nos represente.

Sin dudas la bandera es un símbolo que identifica a un pueblo y por ello su creación constituye un momento importante en la historia local, que debemos construir de manera comunitaria, inclusiva, accesible y participativa. El proceso de creación de manera participativa, constituirá un afianzamiento del sentido de pertenencia de los y las habitantes de esta localidad.

CONCURSO

BASES

Sobre los Concursantes:

Podrán participar de este concurso toda institución pública o privada, organizaciones no gubernamentales, Instituciones intermedias y público en general con domicilio real en Anisacate, sin límite de edad.

Estarán exentas las personas incluidas como miembros del jurado del concurso y funcionarios municipales.

Sobre la Bandera:

Para su diseño se deberá tener en cuenta el tamaño de una bandera ceremonial, cuyas medidas son: 1.44 m de largo por 0.90 m de ancho de forma apaisada.

Presentación de la Propuesta:

A fin de mantener el anonimato de los concursantes para no interferir en la decisión de miembros del jurado y mantener la transparencia del concurso, las propuestas deberán presentarse de la siguiente manera:

● Podrán ser elaboradas mediante dibujo a mano o digitalmente e impresas.

● Deberán ser presentadas en una hoja tamaño A4, dentro de un sobre y/o soporte digital si lo tuviere.

● En caso de presentarse dibujo a mano, y resultare ganador/a, la Municipalidad realizará la correspondiente digitalización manteniendo la idea, colores y diseño del participante.

● Los colores de la bandera podrán evocar aspectos del paisaje, geografía, historia, cultura, tradiciones, costumbres y valores de Anisacate, en consonancia con los colores de nuestro escudo.

● No deberá insertarse en la bandera ningún emblema, leyenda y/o escudo ni representar ideologías políticas partidarias o religiosas.

Presentación:

Cada participante presentará su propuesta dentro de un sobre cerrado que contenga:

1- El diseño propiamente dicho, en papel tamaño A4 (dibujo a mano o impreso).

2- El fundamento escrito del diseño, en no más de dos carillas tamaño A4.

(Puntos 1 y 2 – Con un seudónimo y sin datos personales)

*En la sede municipal del DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) sito en Ruta 5 Km 33 1/2 podrán retirarse sobres para el concurso de lunes a viernes de 8 a 13 hs.-

3- Otro sobre, cerrado, con la inscripción del Seudónimo en su exterior, conteniendo en su interior todos los datos personales del autor o la autora de la propuesta (persona física o Institución) con los siguientes datos: nombre y apellido, dni, domicilio, datos de la institución a la que pertenece o desde la cual participa y autoridad máxima de la institución autorizando la participación en el concurso de la misma.

La presentación de la propuesta se realizará en mesa de entradas general del DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) en horario de 8 a 13 hs de lunes a viernes, desde la fecha de promulgación de la ordenanza hasta el 30 de Septiembre de 2021.

Criterios de Calificación

● Creatividad y originalidad.

● Mensaje y significado.

● Simplicidad y representatividad.

Sobre el Jurado

El Jurado estará constituido por:

● Intendente de la localidad de Anisacate.

● Secretario de Gobierno.

● Presidenta del Concejo Deliberante.

● Dos Concejales.

● Coordinadora del Área de Cultura y Educación.

● Un miembro de la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP)

● Un/a Artista Plástico

● Un/a Diseñador Gráfico

● Voto popular de vecinos/as de Anisacate a través de página del municipio y redes sociales municipales.

Todas las obras concursantes serán exhibidas en forma itinerante en una muestra coordinada y organizada por el Área de Cultura Municipal, previo a la decisión del jurado.

La propuesta ganadora será elegida por mayoría de votos simple del jurado y de la comunidad y el resultado será inapelable.

Publicación y Resultados

Las obras concursantes serán exhibidas en la página web de la Municipalidad de Anisacate (www.anisacatemunicipio.gob.ar) y en redes sociales (Facebook e Instagram Municipalidad de Anisacate)

Los resultados serán publicados en los medios de comunicación, redes sociales, radios locales, página web de la Municipalidad de Anisacate) y además se le comunicará a la persona o institución ganadora por escrito.

Reconocimiento:

● Al ganador o ganadora, el Concejo Deliberante entregará una placa recordatoria de agradecimiento y una mención honorífica por su propuesta. Al resto de los/as participantes una certificación por la presentación de su propuesta.

● El acto de premiación se realizará en día y fecha que determinará el Ejecutivo Municipal.

Disposiciones:

● Las bases del concurso se encontrarán a disposición de los/las participantes en la página web oficial de la municipalidad de Anisacate https://anisacatemunicipio.gob.ar/en el DEM y Casa de la Cultura, y en lugares a definir por el Ejecutivo.

● El jurado desde su conformación hasta su fallo será autónomo.

● Los/as participantes a inscribirse se ajustarán a las bases establecidas para este concurso, por lo tanto, aceptan conocer el contenido y alcance de las mismas y demás condiciones en toda su extensión.

● El resultado del jurado será inapelable

● La Municipalidad de Anisacate se reserva todos los derechos legales sobre las propuestas de la bandera, entendiendo que las no seleccionadas serán devueltas y la ganadora se convertirá en símbolo oficial de la Localidad, por ello el/la participante que resultare ganador/a cede con carácter irrevocable a título gratuito sin ningún límite de espacio ni de tiempo, todos los derechos patrimoniales sobre dicha creación a favor del Municipio.

● El concurso podrá declararse desierto a criterio del Jurado.