Anisacate también conmemoró el Día Internacional de la Mujer

La referente del Punto Mujer Anisacate, Soledad Molina, habló con los comunicadores del programa matutino «Todo Pasa» de FM 88.9, sobre las tareas que se realizan desde la entidad y las actividades para este mes de marzo.

«Ayer pudimos lograr un encuentro de mujeres municipales en el ingreso a Anisacate (donde están las letras) y nos percatamos que somos el 50 por ciento de los empleados, tareas que antes, la mayoría, eran llevadas a cabo por hombres, hoy las desarrollan las mujeres» afirmó Molina.

La concejal contó que durante todo el mes se llevarán diferentes eventos: el 15 de marzo se visibilizarán las referentes mujeres de la localidad en la Sala Cuna y esta actividad será destinada a niños y niñas. Mientras que el 18, se llevará a cabo una Caminata por los Senderos de los Primeros Pobladores, donde también se dará un espacio de reflexión, debates y activismos sobre los derechos conquistados y los que vendrán.

Finalmente el 1 de abril se realizará un encuentro con diferentes disertantes, en el cual se hablará de la conquista de derechos «y lo que nos falta que es mucho, más una obra de teatro». El mismo se llevará adelante en el Complejo 13 de Diciembre. Están invitadas todas las mujeres de otras localidades.

Cambiando de tema, Molina también se expresó sobre su rol en el Concejo Deliberante: «siempre estamos en acción y en colaboración con el ejecutivo. Estamos implementando una reducción en las tasas para la regularización de planos, hemos hecho un convenio con el Colegio de Arquitectos, hay un descuento del 50% para terrenos de más de 5 años».

Sobre la problemática del tránsito, la edil relató: «Este problema no es de ahora, se fue acrecentando por la cantidad de autos que circulan y se está trabajando instalando mayor iluminación, con el cordón cuneta en colectoras, también se realizará un el cruce con camino a La Quintana, para que haya un ordenamiento. En 2018 declaramos la emergencia vial y se prorrogará, consensuaremos con la oposición. Además tenemos que esperar a cómo va a funcionar la autovía y cuáles serán las obras que se pueden hacer sobre la Ruta 5. Este tema lo pasamos a comisión».

«Siempre me caractericé por el consenso, si bien siempre existe el disenso, estas chicanas que se hacen siempre están pero en el concejo siempre buscamos acordar» dijo sobre la oposición. «La oposición siempre es valorada, el disenso es el espacio que deben ocupar. Arrancaron como bloque y hoy hay una división entre ellos. Siempre estamos abiertos a las críticas constructivas desde un punto objetivo, creo que enriquece» agregó.

Con respecto a sus aspiraciones personales, a si continuará o no en el concejo o en el Ejecutivo, manifestó: «No tengo intención de alejarme, ya que puedo aportar más. Siempre estaré acompañando, no me veo alejada de la actividad política, creo que tengo capacidad para seguir haciendo. Apostamos al recambio, a entrelazarnos, veo bien la combinación entre personas con experiencia y los jóvenes, a veces se hace díficil pero es necesario».