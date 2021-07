Anisacate ya superó las 3.100 vacunas colocadas

A través de un meticuloso trabajo, el equipo de Salud de Anisacate celebra haber llegado a colocar 3109 vacunas contra el Covid-19.

“Estamos muy contentos por el trabajo realizado y que seguimos haciendo todos los días. En cuanto al número de hisopados, va dependiendo del movimiento que tengamos día a día pero venimos en un promedio de 250 por semana tanto de antígenos como PCR”, contó el titular del Área, Mario Mendaña.

Sobre al rango etario de la vacunación, es bueno aclarar que las primeras que llegaron fueron destinadas a mayores de 70 años, pero luego ese concepto fue cambiando y abarcando a más personas. “Luego fueron mayores de 60 y después ya se liberó para mayores de 18 hasta los 60 años con factores de riesgo y ahora, en la actualidad, ya está todo liberado. Pero siempre mayores de 18 años, menores no porque no te permite el sistema y no hay ninguna vacuna probada para ellos”, aclaró el funcionario.