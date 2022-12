Annemie Busse sin tapujos: el rol de la mujer en la política, su bandera torrista y los elogios a la oposición

Quien pasó este sábado por radio 88.9 fue Annemie Busse. En una entrevista abierta con el equipo de Todo Pasa, la concejal de Hacemos por Córdoba habló de todo: sus inicios en la militancia peronista, el mal recuerdo personal de la asunción de Mario Bonfigli y su visión de aquello «que hay que hacer» en política.

«Comencé en política a los 17 años de la mano de Laurita Guzmán, que me llevó al partido justicialista conjuntamente con Josefina Barbeito quien era ginecóloga del hospital. En ese momento estábamos en plena campaña de Julio Barrientos, es más, íbamos a dedo desde el crucero a Córdoba a buscar todo lo que era la folletería. Estaba Jorge Molina, Cristina Roca, bueno Roca siempre es nuestro libro abierto. Yo no ingreso en el Gobierno de Barrientos, seguí trabajando y militando el barrio y me interesó mucho la empatía hacía el vecino, la comunicación. Después vino el gobierno de Chiche Gutiérrez, también seguí en política, ahí ingresé al Municipio, a Turismo, estuve en el reloj atendiendo, pasé a Cultura, después a Catastro y bueno, al poquito tiempo que ingresa Bonfigli fui despedida», inicia Busse.

La concejal describe ese período como «una época nefasta» que «sufrió mucho».

«En ese momento tenía que operar a mí hija, ella es hipoacúsica, necesitaba operarla del oído y no tenía mutual entonces tuve que suspender todo. De hecho perdió la audición y tuvo que empezar tratamientos. Al quedarme sin trabajo me hice feriante, vendía ropa usada en villa Oviedo, trabajé en la pizzería Pizzarrón cuando estaba en la Avenida del Libertador y seguí en política, yendo a los barrios», agregó.

Cuando se suscita nuevamente la campaña de Hacemos por Córdoba y Walter Saieg asume la Intendencia, Busse ingresa al Municipio cómo Secretaria d de quien entonces era viceintendente de la ciudad, Facundo Torres; a quien describe como un trabajador incansable.

«A los dos años se va Walter y Facundo asume como Intendente y bueno, Facundo fue el sello de Alta Gracia, el sello de cultura viva, quien trajo obras, eventos. Hoy todo el mundo cuando ingresa a Alta Gracia te dice que hermosa está Alta Gracia y sí, Facundo trajo el avance y dejó la vara muy alta en Alta Gracia», sostuvo Busse y agregó: «Facundo es alguien intenso, exigente y un trabajador incansable y quiere que todos los que lo rodean sean de igual manera y me parece bárbaro porque es la única manera en que esto funciona».

Su rol en el Concejo y el manejo de las críticas

«Siempre digo que a las mujeres se las juzga mucho. Hace 35 años la política era muy machista, hoy por suerte tenemos más apertura y una política más sensible. A mí se me juzga por no presentar muchos proyectos y si bien no he presentado muchos proyectos míos si he acompañado a Pedro Spinetti por ejemplo. Sí presenté beneplacitos, convoqué a mucha gente para reconocer el esfuerzo, la dedicación. Sí he estado cerca de los clubes y los centros vecinales y también he generado eximiciones para tratar de aliviar los problemas de los vecinos. Un concejal no solo presenta proyectos y creo que lo importante es presentar proyectos relevantes y no que queden en un cajón. Los proyectos que yo he presentado han sido todos relevantes», añadió.

Cabe mencionar que entre los proyectos más destacados del último tiempo de Busse se encuentra el de los baños sin distinción de género y la colocación de camaras dentro y fuera de boliches y locales bailables.

Su relación con la oposición y los elogios hacia Amalia Vagni

Annemie asegura que las rispidezes que puedan generarse en el Concejo, siempre se dan en la discusión por algún tema en particular en el recinto, pero no por malas relaciones.

«Yo me llevo bien con ambos bloques, respeto mucho a Amalia (Vagni), es una persona con mucha trayectoria en la política, también con Lucia (Allende) nos apoyamos mutuamente», aseguró Busse quien no solo elogió a sus compañeras del legislativo sino que además reconoció que le «gustaría que Amalia se postule para Intendente».

Por último, y hablando de la gestión actual de Marcos Torres -proyecto para el que forma parte- Busse sostuvo: «siempre voy a apoyar a Marcos Torres, tengo la convicción de que esta gestión está haciendo las cosas bien, con errores sí siempre va a haber errores cuando se construye pero va por el buen camino. Estoy orgullosa de formar parte de este equipo».