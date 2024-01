Antes de publicar su quinto álbum, se lanzaron dos adelantos de lo nuevo de Tini Stoessel

Tini Stoessel se coronó como una de las cantantes más importantes del país, tras conseguir una fama tanto nacional como internacional, donde ya cuenta con muchos hits en 10 años de carrera. Martina, o Tini como es conocida mundialmente, saltó a la fama en 2012 por su protagónico en la serie de Disney Channel, Violetta.

Ella tenía solo 15 años y además de ganar popularidad como actriz, comenzó a recibir múltiples críticas sobre su aspecto físico, su voz y manera de bailar. La cantante ya posee más de 12 años en el mundo artístico y los haters nunca desaparecieron.

Durante este año, Tini lanzará su quinto álbum de estudio y, como explicó en varias oportunidades, será el más personal de su carrera, ya que, por primera vez, podrá expresar todo lo que sufrió en estos más de 10 años, sus vivencias y experiencias.

El pasado sábado 27 de enero, la cantante hizo un space en Twitter. Para los que nunca escucharon de qué se trata, esta es una herramienta que te permite realizar una conversación por audio con múltiples usuarios. Allí habló con sus fanáticos y les compartió adelantos de sus próximas canciones. En primer lugar, uno de los temas dice: “Lo he sentido, lo he sufrido, lo he callado, lo he guardado y no he contado nada”.

Momentos más tarde, lanzó el segundo adelanto: “Suelto el pelo contra el viento para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra… Soy la flaquita de la tele… Puedo decírtelo porque ahora si me importa. Podría seguir, pero te la hago corta”. Esta fue la que más repercusión e impacto tuvo para sus fans.

Además, en este space de X, Stoessel habló sobre cuándo saldrá su próximo álbum y a pesar de no dar fechas exactas, anunció que saldría antes de mayo del 2024. Además, contó que es un álbum sin colaboraciones, teniendo en cuenta que serán canciones muy personales.