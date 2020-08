“Antes el Consejo de Discapacidad era más informal pero se le daba participación a todos los que se acercaban”

Federico Saieg quien está al frente del Consejo de accesibilidad del Municipio, pasó esta mañana por los estudios de la 88.9 y explicó, entre otras cosas, cómo se aplica en la práctica la recientemente aprobada modificación de la ordenanza que establecía de que manera se conformaba dicho Consejo.

Saieg quien viene del área de deporte adaptado del Municipio, reconoce que es la única persona dentro del gabinete que se dedica exclusivamente a lo que es discapacidad. Razón por la cual, el Intendente lo escogió para ese cargo.

Sobre la modificación de la vieja ordenanza

“La ordenanza anterior era del 2013, los tiempos van cambiando. Por ahi empiezan a haber distintos actores y hay que tenerlos en cuenta. Antes el Consejo de accesibilidad era mas informal pero más allá de que la ordenanza no estaba actualizada, se le daba participación a todas las personas que se acercaban y tenía voz y voto porque era mas informal. Nunca fueron muchas las personas que participaron en el Consejo, son fuerzas que se van diluyendo como todo voluntariado”, explicó.

El cambio, según Saieg, radica entonces en que ahora la ordenanza tendrá un marco más legal. “Lo que hizo el doctor Gonzalez fue blanquear esta situación, darle un marco legal a estos grupos que no estaban dentro de la ordenanza. Trabajaban de una forma participativa pero ahora va a ser mas formal, encuadrado mas en la ley”, agregó.

Cabe destacar que entre esos nuevos actores que se suman a participar del Consejo, están las familias de las personas con discapacidad, las mismas personas con discapacidad que no están institucionalizadas, miembros del Colegio de abogados, del Colegio de arquitectos y del Centro de Comercio de Alta Gracia.

La discapacidad y la pandemia

Saieg reconoce que el Covid ha imposibilitado la habilitación del Consejo de Discapacidad, precisamente por respetar los protocolos establecidos. Ante esto, decidió integrar el Coe como voluntario para de algún modo poder gestionar diferentes cosas para su área.

“Las decisiones las toma la sub secretaria de discapacidad de Córdoba y el COE central y desde acá nos vamos acompañando y modificando en lo que corresponde. Cuando nos agarró el aislamiento obligatorio se cortó todo y cuando volvimos a salir a la calle se le recomendó a las instituciones trabajar con la teleasistencia, cosa que te deja afuera porque hay gente que no tiene. Despues se continuó con las flexibilizaciones y se empezó a tener otra pata donde presentando una carpeta se habilitaron domicilios, es decir que los profesionales pueden ir a domicilios. Y ahora esta en otra flexibilización mas donde las instituciones van a empezar a abrir pero a ciertos grupos. Hay muchas cosas para tener en cuenta, hay que prestar atención porque son vulnerabbles y factor de riesgo. No solo ellos sino tambien el grupo familiar presenta patologías asociadas. Si el virus entra puede hacer un gran daño.

“Siempre se trató de alejar de la discapacidad la mentalidad médica porque el médico te rotula y te queda ese titulo, en lugar de decir que sos una persona sos una patologia. Y hoy hay de nuevo una mirada médica pero no es sobre la patologia sino sobre el covid”, culminó.