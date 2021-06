Alta Gracia destinará 30 millones de pesos para subsidiar a sectores afectados por las restricciones

A modo de anticipo, aunque expectantes a la conferencia que el Intendente Marcos Torres brindará este mediodía al respecto, RESUMEN comparte información exclusiva sobre las restricciones que se impondrán desde mañana sábado en la ciudad; pero, sobre todo, los paquetes de ayuda económica que el mandatario local destinará para los sectores mas golpeados por la pandemia.

Se estima que el Municipio destinará unos 30 millones de pesos, pura y exclusivamente a subsidios y a eximiciones de impuestos que se le hará a aquellos comercios NO esenciales que sufren las consecuencias de las restricciones impuestas. Hablamos de gimnasios, natatorios, clubes, transportistas y todos los que se ven afectados en forma directa en la actividad.

Importante destacar que todo se manejará con fondos municipales.

Por otra parte, aquí el detalle de las nuevas restricciones que se aplican desde este sábado 5 de junio:

• Sábado y domingo rige el DNU nacional con las restricciones ya previstas, pero desde el lunes se aplicarían restricciones por 14 días para todo el territorio provincial.

• Comercios esenciales y no esenciales podrán trabajar hasta las 19 puertas para afuera

• Clases virtuales y no presenciales. Las clases presenciales se suspenden en todos los niveles al menos por una semana.

• No habrá reuniones sociales y privadas, tanto en lugares cerrados como al aire libre.

• Producción industrial también habilitada hasta las 19.

• Los shopping deberán estar cerrados.

• Sector gastronomía: bares y restaurantes abiertos hasta las 19 en espacios abiertos al aire libre mesas de 4 personas máximo.

• Los gimnasios, clubes y natatorios no podrán abrir. Los deportes amateurs no estarán permitidos. Sólo se permitirían caminatas, trote y bicicletas dentro de los límites de cada localidad.

• El personal de casas de familia va a poder trabajar.

• Obras privadas pueden trabajar.

Por otra parte, se espera que el Intendente anuncie paquetes económicos para los sectores mas golpeados de la pandemia.