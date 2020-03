Apertura de Sesiones: la hora de las prioridades de Marcos Torres

Marcos Torres asumió como Intendente de la Ciudad el pasado 11 de diciembre y hoy, 80 días después, brindará su primer discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias.

Las expectativas frente a las palabras del nuevo mandatario vierten sobre un discurso de contenido político con referencias a la situación del país, los anuncios en materia de empleo y del Parque Industrial, por sobre todo.

En la mesa del Concejo, los flamantes legisladores locales: el Jefe del Bloque oficialista, Pedro Spinetti y los ediles Pablo Ortiz, Manuel Ortiz, María Margarita Busse, Duilio Silva. Por la oposición de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, Marcelo Jean, Lucía Allende, de la UCR y Ricardo González del PRO. Sentada en la cabecera y acompañada por el Secretario Legislativo Carlos Adám, la Viceintendente y Presidente del Concejo María Cristina Roca.

También asistirán los miembros del Tribunal de Cuentas; Leticia Luppi, Eduardo Molina y Diego Barrientos.

Además estarán presentes los funcionarios del equipo de Torres y, por cierto, el Ministro de Gobierno de la Provincia, Facundo Torres, entre otras autoridades y referentes partidarios.

Es inevitable, en este contexto, no recordar lo que pasó hace un año atrás exacto cuando el hoy Ministro de Gobierno, Facundo Torres, tuvo que interrumpir por unos minutos su alocución por los cánticos y los bombos de la militancia del actual mandatario que aseguraban, como un desafío a Walter Saieg, “se siente, se siente, Marcos Intendente”. Aquella noche, Saieg estaba presente y criticó la actitud de los que definió “dos bombos y unos cantos, no hacen a un candidato”, mientras que el ex Ministro Hugo Testa aseguraba, a los micrófonos de Resumen, “Marcos Torres es mi candidato”.

Esta noche, Marcos Torres será quien dará el discurso, luego de un año electoral difícil e intenso, sobre todo en seno al peronismo. Facundo Torres, sentado en primera fila se espera al hoy Ministro de Gobierno y mano derecha del Gobernador Schiaretti . Walter Saieg, en tanto es actualmente Secretario de Nación y hombre cercano a Alberto Fernández. y con mucha probabilidad estará en Buenos Aires donde el Presidente dio su discurso este mediodía.

Sea lo que sea lo que pasó en el PJ local, el balance fue sorpresivo para la proyección política en nuestra ciudad.