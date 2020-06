“Aprendimos a transformar el dolor en lucha”

Hoy se cumplen 5 años de aquel histórico 3 de junio de 2015 donde en distintos puntos del país, se convocó a una protesta en repudio al femicidio de la joven rosarina Chiara Páez. La movilización desbordó las expectativas de la convocatoria, la cual masificó y marcó para siempre la agenda del contundente movimiento feminista. A partir de entonces y bajo la consigna “Ni Una Menos. Vivas nos queremos” cobraron fuerza reclamos de distintas violencias contra las mujeres.

Saira Asúa, miembro del colectivo Alta Gracia, en diálogo con RESUMEN manifestó como se fueron abordando y trabajando durante estos años en la ciudad de Alta Gracia: “hacer una retrospectiva de acá a 5 años atrás parece fácil pero la verdad que es complejo, en estos años no solo cambió el movimiento en la ciudad sino que cambió a nivel nacional, incluso mundial”.

“Nosotras podemos decir que en Alta Gracia la primer marcha “Ni Una Menos” fue la más convocante en la historia de la ciudad, o por lo menos de los últimos 10 años. Movió un montón de cosas, pero dio lugar para que nazca el Movimiento Feminista de Alta Gracia, que si bien ya tenía unos años de lucha previa, tomó una potencia fantástica, tanto a nivel social como político” agregó Saira en su testimonio.

De esta manera, desde el Colectivo Feminista de la ciudad, aseguraron que “Ni Una Menos” nació como el grito ahogado para que dejen de matar mujeres. “En estos 5 años hubo 1450 casos de violencia machista, violencia a mujeres, mujeres trans, niños, niñas” declaró la joven. A si mismo Asúa agregó: “Yo creo que nosotras no estamos en posición de decir si subieron o bajaron los datos, si desde el “Ni Una Menos” hay menos muertes, más denuncias, pero si podemos decir que permitimos visibilizar los casos”.

De este modo, tantos años de luchan dieron comienzo a la campaña “Nos sostienen las redes feministas”, considerando que lo más importante que se logró fueron los lazos que permitieron tejer redes desde las organizaciones sociales, intelectuales y los partidos políticos tradicionales.

Haciendo un poco de historia, Asúa declaró que cuando empezó “Ni Una Menos”, la marcha estaba integrada por personas y partidos autoconvocados, que con el tiempo fue tomando poder y logrando concentrar los miles de manifestantes que hoy participan en cada pedido de lucha. “En estos años, a nosotras se nos murieron 5 mujeres: Yohana Altamirano, Silvia Maddalena, Aydeé Palavecino (Anisacate), Deolinda Diaz (Despeñaderos) y Ana Rosa Varela (en Los Cedros), eso es terrible. Aprendimos a transformar el dolor en lucha. A la víctima de violencia machista nosotras la llevamos como bandera, como lucha para conseguir lo que nos proponemos” sintetizó la joven.

Cuando se le consultó por los cambios que se habían implementado en la ciudad durante este período, destacó que en Alta Gracia cambió la manera en la que se llevan a cabo las marchas y las asambleas: “Ampliamos el Colectivo a Asamblea feminista del Valle de Paravachasca porque nuestras reivindicaciones van mucho más allá, son más amplias. Cada años somos más compañeras que se suman, que van a los pañuelazos. Todo esto es un camino largo pero lo estamos transitando”.

“Hoy por el contexto de cuarentena, decidimos no hacer una marcha, sabemos que más del 66% de las víctimas fueron asesinadas en sus casas. Hoy exigimos una cuarentena segura para nuestras compañeras, sabemos que muchas casas no son seguras, necesitamos estar más activas y alertas cuando recibimos un caso de violencia de género. Convocamos a las 19 horas a un “ruidazo” contra la violencia machista, estamos inundando las redes con este color y mística ya que a causa de la pandemia no podemos copar las calles” finalizó Saira su testimonio.