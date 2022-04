Arde la interna del Frente Cívico: El Kirchnerismo quiere tomar el Partido de Juez

El Frente Cívico, partido político fundado por el actual Senador Nacional Luis Juez, en la Ciudad de Alta Gracia y en el Departamento Santa María lucha para estabilizarse luego de más de dos años de acefalía. Pero ese proceso de fortalecimiento para que Juez tenga un equipo sólido en Alta Gracia se está viendo alterado por infiltraciones de kirchneristas que ante la alta imagen positiva del Senador Nacional quieren tomar por la fuerza el Juecismo.

Hoy en día la líder del espacio local, y única autorizada por Juez, es Andrea Mondino quien también es la que representa al Partido en la mesa de Juntos por el Cambio que en pocos días oficializará su conformación. Pero, la gestión de Mondino quiere ser derrocada por alguien que apenas hace un año atrás era un fiel militante de Walter Saieg: Guillermo Contreras.

Contreras supo presidir el Centro Vecinal de Barrio Parque del Virrey y en 2019 militó junto al Legislador Departamental la boleta del Frente de Todos encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo mismo hizo durante las PASO del año pasado al pedir el voto por Carlos Caserio junto a Daniela Ferrari del PAMI. Pero, ante los escasos votos del ex Senador, Contreras abandonó el Frente de Todos y se pasó al Frente Cívico de un Luiz Juez que había derrotado en la interna abierta de Juntos por el Cambio a Mario Negri. Hace pocas semanas, el ex saguieguista fue separado del grupo de confianza de Mondino por inconductas y deslealtades en contra de la dirigente de UEPC, pero Contreras no se quiere rendir y busca arrebatar la conducción local e instaurar «la pata kirchnerista» junto a pocos secuaces que lo rodean.

La historia del Frente Cívico en Alta Gracia nunca fue próspera hasta ahora ya que antes del 2019 el ex Concejal radical Martín Núñez Cremades le quitó la candidatura a Legislador Departamental a la UCR en las elecciones para Gobernador de 2015, pero luego disgustado con Morer, se pasó a Hacemos por Córdoba. Lo mismo hizo Agustín «Chiqui» Saieg quien hoy forma parte del Gabinete Municipal de Marcos Torres abandonando a Luis Juez en 2019.