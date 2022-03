Arduh desesperado: Ahora busca «favorecer» a Llaryora para perjudicar a Luis Juez

Orlando Arduh, Legislador Provincial que hace pocas semanas fue absuelto por el Tribunal de Conducta de la UCR en la causal por haber impulsado el juego online, manifestó que «ve a Schiaretti en Juntos por el Cambio», en una entrevista en Canal C de Córdoba Capital.

«Es un dirigente que ha demostrado, no solo él, que es un opositor acérrimo al Gobierno Nacional. No tiene otra posibilidad política… Hay que ver las estrategias. Pero la estrategia va a ser estar en Juntos por el Cambio”, siguió el radical. Consultado si eso perjudicaría las aspiraciones de Martín Llaryora, Arduh dijo que no. “Esta apertura favorece a todos, incluido Llaryora. Al que no lo favorece es a Juez, je”, cerró.

El odio de Arduh en contra de Juez crece día a día. La semana pasada, en una nota con Perfil, dijo que su relación con el líder del Frente Cívico es «irreversible» por lo ocurrido tras la sanción del juego online en donde el Senador Nacional lo tildó de » idiota útil y empleado del poder». Arduh también atacó a la Coalición Cívica-ARI, y a la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero por lo mismo.

El Legislador Provincial hoy preside la segunda minoría de la Legislatura de la Provincia de Córdoba tras haber sido derrotado en escaños a manos de Juan Jure, quien hoy está al frente del bloque Juntos UCR.