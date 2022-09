Argentina ante Islas Vírgenes, en el estreno de Prigioni

Si bien no se divulgaron los motivos, fuentes cercanas al seleccionado señalaron al entrenador saliente como responsable de ciertas conductas poco profesionales, lo cierto es que García no fue el único desprolijo. La CAB comunicó que el entrenador se había desvinculado; luego anunció a Gonzalo García como entrenador interino para la AmeriCup y las ventanas restantes, y enseguida nombró a Prigioni.

Ya no está en el banco de suplentes y dando las instrucciones centrales el técnico bahiense Néstor “Che” García, quien fue desvinculado por la Confederación Argentina (CAB), tras la victoria 95-77 del lunes último ante Bahamas en Mar del Plata, por la eliminatoria que conduce al Campeonato Mundial 2023.

En la nómina de jugadores disponibles, el alero bonaerense Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) se metió entre los doce nombres definitivos, tras superar una lesión y reemplazar al ala pivote santafesino Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España).

Los otros encuentros programados para este sábado son: Puerto Rico vs. República Dominicana (grupo B, a las 11.10); Uruguay vs. Canadá (grupo A, a las 17.40); y Brasil vs. Colombia (grupo A, a las 20.10).