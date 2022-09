Argentina enfrenta a Honduras en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Argentina enfrentará hoy a Honduras en el estadio Hard Rock de Miami desde las 21 horas, con transmisión de TyC Sports, en uno de sus últimos partidos de preparación antes del inicio del Mundial Qatar 2022. A menos de dos meses del debut ante Arabia Saudita, el equipo dirigido por Lionel Scaloni asumirá una de sus últimas pruebas y buscará extender su histórico invicto de 33 partidos. Argentina cerrará la última ventana FIFA para amistosos el próximo martes ante Jamaica, en Nueva Jersey.

Scaloni evalúa incluir desde el inicio a Enzo Fernández en un equipo que contaría con la mayoría titulares para enfrentar al conjunto hondureño en una de las últimas pruebas antes del Mundial de Qatar.

El mediocampista de 21 años, que fue convocado por segunda vez a la selección mayor, podría tener su estreno en el primer compromiso y de titular en lugar de Giovani Lo Celso, quien está en duda por que arrastra unas molestias físicas.

De esta manera, a falta de poco menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar, el futbolista surgido en River tendrá la gran oportunidad de mostrarse y aspirar a colarse en la lista final de 26 jugadores que deberá presentar Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.

Además, la idea del entrenador es poner en el primero de los amistosos el once titular, aunque es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores, ya que están lesionados Lo Celso y Acuña, y Cristian «Cuti» Romero no viajó por un problema de Visa.