«Argentina es el segundo país en el mundo en prevalencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria»

Durante la mañana de este miércoles, la doctora en nutrición clínica e integrante de la Clínica Santa María, Eugenia Ferrer, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la doctora contó cómo se ve en entorno en cuanto a los Trastornos de Conducta Alimentaria en el espacio altagraciense: “Es muy amplia la cantidad de pacientes, sobre todo con trastornos de conducta alimentaria. Hoy muta la cantidad de información, y hablamos de vigorexia (alguien que se la pasa en el gimnasio), o la gente que elige los alimentos. Hoy hay una amplia gama de estos trastornos, y no se ve tanto la anorexia y la bulimia como era antes. Estamos con todas las patologías digestivas: colon irritable, SIBO, gastritis, obesidad, entre otras. Todo eso es un trabajo multidisciplinario con otras áreas”.

“La base del problema es psicológica, y si no lo abordamos desde esa perspectiva ya estamos fallando. Además, hay tanta información de todas las patologías, la gente viene al consultorio con diagnósticos. En una parte está bueno que eso pase porque el paciente viene a solucionarlo, pero no ayudan en que se maneja demasiada desinformación, generando que de repente todos tengamos todo. Nosotros no solamente nos quedamos con los síntomas, sino que se vea reflejado después en un estudio o análisis”, dijo Ferrer.

“Estas patologías se ven mucho, y el estrés influye muchísimo. El estrés tiene una significancia endocrina. Es cortisol, es decir, una hormona que produce muchas cosas en el organismo. Está bien que este alto porque lo necesitamos, pero actualmente, tiene muchísimas implicancias patológicas. Hoy estamos todo el tiempo a la defensiva”, expresó.

En cuanto al plan de armado para este tipo de pacientes, la nutricionista clínica comentó que “Cuando abordamos a los pacientes, hacemos un chequeo médico para ver el estado en el que se arranca. Después pasan por psicología, por psiquiatría y al último, nutrición. Si o si es un trabajo conjunto, porque la responsabilidad es alta; y a veces se necesita de alguien que de data de lo que pasa afuera de los consultorios”.

“La demanda depende mucho de la cobertura social que tenga cada paciente. Post pandemia, hay sectores más afectados que otros; pero nuestra área no tiene tanta demora. De igual manera, cada vez hay más gente que consulta en los centros de salud pública”, finalizó.