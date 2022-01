Argentina ya clasifica enfrenta a Chile en la altura del desierto

Antes no era un clásico, pero los últimos años convirtió los Argentina – Chile o los Chile – Argentina en partidos a cara de perro. El de hoy no va a ser menos a pesar de las distintas realidades que viven los dos seleccionados.

Por un lado, Argentina llega al desierto de Calama ya clasificada y con la tranquilidad de no depende de ningún resultado. Es cierto que quiere continuar con el invicto y poder alcanzar el récord de Alfio Basile en la albiceleste, pero lo importante no es eso, lo importante es que el grupo siga creciendo y los que tienen oportunidades las aprovechen.

Por otro lado, Chile, que llega sexta en la tabla con 16 puntos a una unidad de Perú y Colombia y siete de la tercera clasificada, la sorpresiva Ecuador de Gustavo Alfaro. En el ‘Last Dance’ de los Alexis, Vidal o Bravo, Chile necesita sumar tres puntos antes de viajar a la altura de La Paz e ir a Calama es una razón para preparar también ese encuentro.

Scaloni no viajó a Chile por seguir siendo positivo de Covid (carga viral) pese a haber pasado la enfermedad. Chile no permite la entrada en esta circunstancia y tanto él como Aimar no serán parte de la delegación. Lo mismo le ocurrió a Alexis MacAllister (positivo) y Emiliano Buendía (contacto estrecho), por lo que la Argentina llega diezmada.

Con la dirección de Anderson Daronco, el partido dará comienzo a las 21:15 horas, será televisado por la TV Pública y TyC Sports.

PROBABLES FORMACIONES

Chile: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza, Tomás Alarcón, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton Díaz, Alexis Sanchez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Ángel Di María, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso; y Lautaro Martínez.