Arrasó Carolina Basualdo en Despeñaderos

Carolina Basualdo es la nueva Intendenta de Despeñaderos y segunda mujer en conducir la localidad de Santa María.

Quien ocupa la banca como Legisladora Departamental luego del pedido de licencia de Walter Saieg, se aseguró el triunfo en una jornada electoral tranquila. Desde noviembre de 2019, cuando Juan Carlos Cimadamore falleció repentinamente antes de volver a asumir el cargo por el que había sido nuevamente electo, desde el Panal indicaron que Basualdo sería la indicada para conducir los destinos de Despeñaderos.

Una decisión que tiene mucho que ver también con una intención personal de quien también ocupó un importante cargo provincial como Secretaria de Equidad; antes que todo, el sueño de ser Intendenta de su ciudad y donde desde siempre vive junto con su familia; y también, luego de tantas responsabiliades provinciales con mucha presencia pero entre muchos, poder finalmente y a través del voto popular, ser artífice de su destino político y conducir un proyecto con el equipo que la acompaña.

Basualdo había sido Concejal muy joven en Despeñaderos y luego, de la mano de Walter Saieg y con el apoyo de su mentor, Cimadamore, había ocupado un importante lugar en la lista de legisladores, como suplente de Santa María.

En 2011 cuando Saieg anunció la misma noche del triunfo Provincial que se postularía como Intendente de Alta Gracia, Basualdo asumió la responsabilidad de representar el departamento en la Unicameral. Hecho que se repitió en 2019, cuando el Legislador y ex Ministro de Gobierno de José Manuel De La Sota, fue designado Secretario de Transporte de la Nación.

En meses en los que las tensiones entre los referentes y dirigentes de Facundo Torres y Walter Saieg no parecían llegar a una tregua, Basualdo recibió un contundente apoyo del actual Ministro de Gobierno que la acompañó en numerosas ocasiones y estuvo muy involucrado en toda la campaña y los meses previos de cuarentena.

Prueba de eso, también, la fuerte presencia de funcionarios vinculados a Facundo Torres desde temprano en Despeñaderos, incluyendo al mismo Ministro, al Asesor del Gobernador Hugo Testa y al Intendente de Alta Gracia, Marcos Torres.

En los últimos días de campaña asomó también Walter Saieg quien había sido gran amigo de Cimadamore y que se presumía que, pese a resignar un rol de gran visibilidad, apoyaría el proyecto que contuviera al equipo que había dejado el “Rancho” antes de su trágica partida.

Más aún, en todo caso, luego de las elecciones de Río Cuarto, en las que la comunión entre Gobierno Nacional y Provincial fue la gran foto de la noche y adelantó algunos de los acuerdos en vista para 2021.

Desde media tarde llegaron también la Legisladora Tania Kyshakevych y el Intendente de Corralito José Ignacio Scotto. Para los festejos además participaron el Ministro de Desarrollo Carlos Massei, el Intendente de Lozada, Edgardo Girotti, el Jefe Comunal de Villa San Isidro Claudio Peña, Victor Toledo, Intendente de Toledo, el Presidente Provisorio de la Unicameral Oscar González y se aguarda la llegada del Vicegobernador Manuel Calvo, entre otros.

Callados y con bajo perfil

Al principio del proceso electoral en épocas pre-pandemia, Hugo Olmos era el favorito. Más allá que el triunfo en mayo de 2019 había consagrado a Cimadamore, la diferencia muy, demasiado, ajustada había sido atribuida por muchos a la boleta única y a la desventaja que esa conllevaba. Para muchos el ex Secretario de Gobierno no había logrado el triunfo solo por el hecho que los comicios municipales habían estado atados a la boleta única provincial. Aun así, los “cortes” de boleta fueron muy numerosos y la diferencia entre los candidatos muy pequeña.

Más aún si se piensa en el 2015, cuando Juan Carlos Cimadamore logró el triunfo más aplastante del Departamento con una reelección con el 70% de los votos.

De hecho, la fractura entre el ex Intendente y Olmos y el resultado de 2019 fue usado de ejemplo para demostrar que en Córdoba, el peronismo no puede ir dividido si quiere mantener la conducción de la Provincia, solapado en todo caso por el ocaso electoral del radicalismo que, dividido no logró ni una banca y quedó sin representación legislativa hasta 2023.

Olmos hizo una campaña totalmente discreta, sin grandes recursos ni figuras nacionales y provinciales que manifestaran abiertamente su apoyo. Solo, con su grupo de gente, sin las estrategias de marketing de los demás, intentó de nuevo enfrentarse al partido del que había sido funcionario.

La única aparición en los medios de Olmos fue a ráiz del supuesto acto de violencia en el cierre de campaña hacia su hijo Joan. Pero por lo demás, se mantuvo callado, trabajando desde lo bajo.

El tercero en discordia

En diciembre de 2019, cuando se presentaron los candidatos todo hacía pensar en una elección fuertemente polarizada en la que todo iba a dirimirse entre Hacemos Por Córdoba (que ya contaba con la mayoría en el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas) y el sector de Hugo Olmos

El desafío de Juntos por Despeñaderos era grande. Por un lado, se presentarían a una elección sabiendo de antemano que, de ganar, lo gobernarían sin representantes en el Legislativo y en el Tribunal, por el gran fracaso de 2019. Por otro, había que romper esa polarización.

En un primer momento se deslizó que la candidatura de Penna fuera por demás funcional al oficialismo justamente porque, al quebrar la polarización, ofrecía una alternativa a quienes no veían de buen ojo a la gestión pero tampoco votarían por otro peronista.

Las postergaciones por la pandemia y una buena campaña, hicieron que Héctor Penna se volviera en este último tramo más competitivo pero aún así se cumplió el primer pronóstico de un tercer lugar asegurado.

En todo caso, hay que señalarlo, por más que se trata de una coalición, la única unidad que se vio en Despeñaderos fue la de los radicales, locales y departamentales en una campaña con un corazón “rojo” y escasa participación de los aliados locales, que se limitaron a cumplir pero que, por cierto; de hecho se expusieron más las autoridades y los referentes del PRO Nacionales, como Patricia Bullrich y Héctor Baldassi, entre otro, que los referentes locales.

Del lado de los radicales, la participación fue más contundente y, ya en los días previos a las elecciones, circularon fotos de la Legisladora Marisa Carrillo, los ediles Amalia Vagni, Lucía Allende y Marcelo Jean, el Presidente de UCR, Omar Allende y su par Departamental, Claudia Cuffa, entre otros.

En esta jornada electoral la Legisladora Marisa Carrillo estuvo en la localidad desde la mañana. En horas de la siesta llegó el Intendente de Bellville Carlos Brinner y los ediles de AG Crece llegaron sobre la hora del cierre.