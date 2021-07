Asaltaron al Legislador Provincial Alberto “Tucho” Ambrosio

El Legislador Provincial miembro del Bloque de Juntos por el Cambio y Vicepresidente Primero del Poder Legislativo de Córdoba, Alberto “Tucho” Ambrosio, fue víctima de un violento asalto a “250 metros de un puesto policial” según manifestó el dirigente del PRO a Canal 12. El hecho ocurrió en la Costanera cerca del Parque del Kempes de la Ciudad de Córdoba Capital.

“Sufrí un ataque en la Costanera a 250 metros de un puesto policial. Salí a andar en bici, a las 17.30 retornaba y se me abalanzaron dos jóvenes a la altura de la costanera y del Ipef, me empujaron, me quedé atascado con la bici y me empezaron a arrastrar”, contó. “En un momento grité “La policía” y un auto los encaró y les dije que tenía dinero, llevaba 2000 pesos en el bolsillo, me sacaron la plata, me arrastraron un poco más, el del auto se bajó y ahí se fueron”. El legislador de la Unicameral mostró las heridas que sufrió por parte de los delincuentes: “Estoy bastante golpeado. Pero estoy alarmado por el tema de la inseguridad. Ayer el parque del Kempes estaba desbordado, estamos en pandemia, en vacaciones de julio, muchos niños, muchos papás, ahí hay un destacamento policial adentro del Kempes con caballos y motos, al lado hay un patrullero, a media cuadra de Circunvalación hay una comisaría y a 250 metros asaltan a la gente”, recalcó.

Con sus 62 años, Ambrosio dijo que se cubrió la cara para soportar los golpes que le propinaron los dos jóvenes. “Me cubrí la cara cuando me pegaban patadas, tengo un golpe en la cadera, en el cuello, tengo 62 años, soy una persona mayor y medianamente pude resistir, no sé si está bien, pero hay muchos niños que dan vuelta”, sostuvo.