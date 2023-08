Asua: «No tienen sentido las propuestas acartonadas, deben ser elaboradas con un sentido de cercanía con el vecino»

Saira Asua y Micaela Rodríguez, ambas representantes de organizaciones sociales, fueron convocadas para participar de la lista de Hacemos Unidos por Córdoba, como concejales suplentes y fueron entrevistadas por el equipo periodístico de «Todo Pasa».

«Nos sentimos muy cómodas, sentimos que somos parte, estamos donde tenemos que estar. No sentimos que somos adherentes, sino parte. Nos han recibido muy amorosamente» comenzó Asua. Sobre «Córdoba Futura», el partido que se conformó entre varias organizaciones sociales tanto locales como de Córdoba Capital y de la cual es parte y es el espacio que se sumó a HUPC en Alta Gracia, contó que ya están por obtener su personería jurídica. «Hay mucho diálogo con Marcos Torres y estamos realizando un trabajo territorial, casa por casa, acercando las propuestas -que tienen como prioridad a los vecinos- no sólo entre nuestros compañeros sino también a los habitantes de Alta Gracia».

Por su parte, Rodríguez-quien es representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de Agrupación Evita, que ya era parte de HUPC- dijo: «Hace muchos años que tenemos vinculación política, hemos colaborado en las elecciones y hemos tenido un buen recibimiento, muy lindo, muy abierto. Estamos transitando no sólo los barrios en los que ya trabajábamos sino en otros que no son populares también».

«Podemos decir que esta última gestión puede mostrar y poner en términos palpables, la gran cantidad de obras y gestiones que se han llevado a cabo en estos sectores, como la urbanización de Sabattini Anexo, 1° de Mayo, las obras de agua…es un camino de progreso, de avance. Y en esta nueva etapa, con la economía popular, las asociaciones comunitarias, es un salto» agregó.

Sobre las propuestas de las otras listas y teniendo en cuenta el proyecto que presentó esta mañana Amalia Vagni, de «Emergencia en materia de seguridad», Asua manifestó: «Tenemos sentido de construcción de comunidad, este es un gobierno de cercanía, los vecinos de barrios periféricos nos traen sus reclamos, que ¿cuáles son?: un centro de salud, que la calle por la que pasa el colectivo sea transitable, por ejemplo. No tienen sentido las respuestas acartonadas, hechas con focus group basadas en noticias de Buenos Aires, como nos paramos… ¿si la gente vota un candidato a nivel nacional también lo votara a nivel local? el voto es líquido: la gente vota a personas que tengan gestión. Hay promesas que son irreales: ¿qué significa declarar la emergencia, cuáles son las estrategias? Es una discusion compleja, no es sólo aumentar la policía, deben ser articuladas con otras políticas. La dirección de seguridad, las alarmas comunitarias: son propuestas ancladas en la tierra y las otras en terrenos pantanosos, hay que ser responsables, decir que van a hacer, cómo y de dónde van a sacar el dinero para llevarlo a cabo».

Ambas referentes expresaron su descontento con los prejuicios que existen contra las personas que son parte de los programas nacionales: «Lo del plan me crispa un poco porque son programas sociales que son contraprestaciones a horas de trabajo y que en muchos casos le sirven para mantener su proyecto productivo, que puede ser textil, puede ser producción de alimentos, feriantes, cartoneros, tareas de cuidado, horticultura. Este modelo tiene menos de 30 años. Para nosotros más seguridad es más trabajo» manifestó Rodríguez. «También más derechos: monotributo social, prepaga, sindicalización» agregó Asua . «Por otro lado, ese ingreso en los sectores sociales vuelve al comercio local, circula. Los sectores populares no son delincuentes, no son desocupados sino que son trabajadores informales, trabajan en negro, no tiene relación directa con la delicuencia. Nuestros compañeros se inventan un laburo. Incluso si tenemos en cuenta los saqueos, los detenidos no tenían necesidad de alimentos» concluyó Rodríguez.

«Tiempo atrás era nula la inclusión del colectivo LGTB en el municipio, hoy tenemos varias experiencias de compañeras que están trabajando en dependencias municipales. Esta bueno generar una alternativa que no sea la calle, que muchas veces no es una elección. Con respecto a la salud, meses atrás debían hacerse los chequeos en La Serranita y hoy lo pueden hacer aquí en su ciudad. Falta mucho pero hay una base» relató la joven sobre la inclusión del colectivo. «Es una política increíble que hay que seguirla reforzando. Hay que hacer acompañamiento comunitario, además de lo técnico. También ampliarla hacia la violencia de género y la gestión mestrual» finalizó Asua.