Asumió la nueva Jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba: «No vamos a tolerar ni un mínimo acto de corrupción»

En las últimas horas, asumió la nueva titular del Servicio Penitenciario de Córdoba, Verónica Funes, quien en entrevista con La Voz, reconoció que fue relegada en el alto mando a pesar de su jerarquía por la conducción del exjefe preso, Juan María Bouvier. Es la segunda mujer en acceder a la conducción pero cree que sigue siendo una institución machista.

La nueva jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Verónica Carolina Funes, es inspectora general, la única que quedó activa con la máxima jerarquía en la institución. Tiene 30 años y cuatro meses de antigüedad en una fuerza que fue gobernada la mitad de ese tiempo por Juan María Bouvier, preso junto a otros oficiales jefes por liderar una asociación ilícita en la institución. Tiene claro que nada le será fácil. “No vamos a tolerar ni el más mínimo acto de corrupción”, advierte. Y, a la vez, alienta: “Vamos a recuperar el prestigio de este Servicio Penitenciario, que fue modelo en el país”.

Es hija de un suboficial penitenciario de Villa Dolores, que se retiró con 25 años de servicio. Es, también, mamá de una bebé de un año y seis meses a los 49 años.

«No vamos a descuidar las cuestiones de seguridad. Vamos a incrementar los controles, cuyas bases han sido asentadas por la intervención durante seis meses del doctor Gustavo Vidal Lascano. Vamos a recuperar el prestigio que se ha perdido en el Servicio Penitenciario. Que nuestro personal sienta orgullo de portar el uniforme», dijo en diálogo con dicho medio provincial.

–¿Por qué cree que la eligieron y qué mensaje cree que se le da a los penitenciarios con su elección?

–Persevera y triunfarás. Durante más de 30 años trabajé con dedicación y la mayoría del personal penitenciario me conoce, sabe de mi esfuerzo, sabe lo he dado por esta institución y lo que sigo dando, tanto es así que tengo una bebé de un año y seis meses y pese a que me lleva tantas horas estar en el Servicio Penitenciario, también puedo ser mamá primeriza.

–Mamá y jefa del Servicio Penitenciario.

–¿En ese orden?

–En ese orden. Y se puede.

–Casi la mitad de su carrera la atravesó con Juan María Bouvier como jefe. ¿Cómo la pasó esos años? ¿Fue relegada?

–Relegada en cuanto a la jerarquía, específicamente, no, porque soy la única oficial de carrera con más de 30 años de servicio en actividad y con la máxima jerarquía que es la de inspector general. Si por mi jerarquía porque no llegue a ocupar altos mandos, pero donde estuve traté de hacer lo mejor, por eso tengo un excelente trato con el Poder Judicial.

–No es la primera mujer al frente del SPC

–La segunda. La primera fue Graciela Lucientes de Funes, que estuvo entre el 2000 a 2005.

–Aun así, ¿el Servicio Penitenciario mantiene una raigambre machista?

–Totalmente, en sí es una institución muy verticalista, y muy masculina, machista. Yo siento una doble función de llevar al mando a estos más de 4 mil hombres y de mujeres, siendo una mujer.

–Uno de sus antecedentes es tener una diplomatura en Derechos Humanos. ¿Cree que se respetan los Derechos Humanos en las cárceles de Córdoba?

–Se están respetando los derechos, incluso en forma constante se está capacitando al personal, desde sus orígenes, tanto quien inicia su carrera de oficial como de suboficial. Y en el devenir de su carrera institucional también se lo está reforzando. Pero vamos a modificar la currícula para tener más temas de Derechos Humanos.

–Fue noticia los privilegios que tenía en prisión. ¿Cree que hay todavía mucho personal que sigue reconociendo como a su jefe a quien está preso?

–No, para nada. Él está detenido. Al principio nos generó un impacto, después 15 años como máxima autoridad, tener a esta persona privada de la libertad. Pero esto no hace que el personal deba desconocer el lugar que tiene cada uno.

– Existe una demanda social de mayor castigo: leyes con penas más duras de prisión. Desde este lado del mostrador, ¿tiene algún sentido más tiempo de encierro?

–No puedo hablar de eso porque así lo determinan las autoridades judiciales. Nosotros estamos para la guarda y custodia. Nuestra misión específica con las personas privadas de su libertad es trabajar en la resocialización y nuestra idea con la nueva gestión es innovar con la institución hacia el afuera, para evitar la reinserción en los penales.

–¿Las cárceles están saturadas de internos? ¿Alcanza la infraestructura para esta cantidad de detenidos?

–No hablaría de saturación, pero sí existe un incremento exponencial de ingresos de internos, lo que ha llevado a que cada establecimiento deba tener una mayor capacidad de alojamiento.

–¿Cuántos son actualmente los internos?

–Más de 14 mil.

–14 mil internos y más de 4 mil penitenciarios. Esa es su población.

–Sí, y sigue creciendo cada día la de los internos.

–¿Cómo va a evitar que las cárceles sigan siendo un lugar donde se cometen nuevos delitos?

–Se está trabajando arduamente para evitar el ingreso de elementos prohibidos, como son los celulares. Actualmente, estamos siendo desbordados por las nuevas tecnologías, como los drones, que se están utilizando para ingresar celulares y drogas. Por eso estamos buscando instalar un sistema de paraguas contra drones, para evitar el ingreso de esos elementos. Y en los establecimientos que han quedado dentro del ejido de las ciudades, como Villa María, Villa Dolores, Cruz del Eje y San Francisco, los arrojos son constantes. Antes se hacían de noche, ahora son a toda hora. Estamos trabajando para reforzar los controles y evitar esos ingresos.

–¿Cómo se recupera un interno en un contexto de profunda crisis social y económica?

–Con mucho trabajo de los equipos técnicos. Y orientándonos en qué va a hacer cuando sale, en el afuera. Por eso, vamos a priorizar la capacitación en oficios, para que estos internos tengan la posibilidad de tener una reinserción laboral cierta.

