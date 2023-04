Atenas no pudo con Platense en el último duelo de local de la Fase Regular

Atenas perdió con Platense por 80-69 en el Polideportivo Carlos Cerutti en la fecha 37 de la Liga Nacional de Básquet, en la última presentación de los de General Bustos como locales en la fase regular.

El Griego desaprovechó la oportunidad de conseguir el triunfo y los consecuentes puntos que, con la ayuda de otros resultados, le permitirían afrontar con ventaja deportiva la serie por la permanencia, algo que no ocurrirá y que dejará al equipo definiendo en condición de visitante.

Con la derrota de este jueves, el equipo de Álvaro Castiñeira suma una racha de 32 juegos perdidos y cinco ganados, que lo mantienen último con 42 puntos.

En el próximo partido, el último de la fase regular de la Liga, Atenas deberá visitar al líder Instituto el martes a las 21hs en el Ángel Sandrín, en busca de una victoria que le dé aire antes de dar pelea por evitar el descenso.

Cabe recordar que la serie que definirá al equipo que descenderá a la Liga Argentina comenzará el sábado 29 de abril, con localía en los primeros dos encuentros y en un posible quinto juego para el mejor posicionado, que en este momento es San Lorenzo.

Parciales

Primer cuarto: Atenas 10-21 Platense

Segundo cuarto: Atenas 25-41 Platense

Tercer cuarto: Atenas 44-60 Platense

Último cuarto: Atenas 69-80 Platense

La crónica del partido

Omar Cantón con 25 y De’ Marco Owens con 22 puntos fueron los máximos anotadores.

Trabado, así arrancó el Griego el juego ante Platense. Tan solo 10 puntos pudo anotar en el primer tramo, 7 de ellos de Omar Cantón. Si bien el Calamar no fue mucho más, sabiendo cuales son sus recursos, le bastó para dominar el marcador y llevarse el primer cuarto por 11 (10-21).

La rotación del banco de uno y otro no cambió lo que se venía viendo hasta este momento. El local siguió sufriendo para encontrar el aro y la visita no logró aumentar la diferencia. Promediando el segundo cuarto el parcial era de apenas 7-4 para el 17 a 25 del marcador. Cuando pasaba poco y nada, apareció De´Marco Owens y encendió a Platense. El extranjero hizo todo tipo de daño, aportó varios puntos bajo el aro (16) y contagió a sus compañeros para ampliar la ventaja a 18 (23-41). Dos libres de Alejandro Konsztadt cerraron la primera mitad 25 a 41.

Los fantasmas que se pensaban ya superados volvieron a rondar por el polideportivo. Atenas no tuvo ideas para atacar, no defendió y no tuvo actitud para revertir la situación. Platense jugó más que cómodo y solo se dedicó a cuidar lo cosechado. Faltando 6.04 para el cierre del tercero la máxima era de 24, 28 a 52. El Griego intentó una leve reacción que le permitió terminar un poco más cerca aunque todavía estaba lejos, 44 a 60.

La levantada del cuarto anterior pareció entusiasmar al Griego y rápidamente se puso a 9 (56-65) para calentar la fresca noche de Córdoba. La temperatura aumentó con un triple de Federico Mariani que lo acercó a 5 (66-71) faltando 3.04. Nicola Pomoli primero y Víctor Fernández después, con cuatro puntos cada uno, pusieron el juego en un freezer para la victoria Calamar por 69 a 80.

