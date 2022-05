Censo Digital: Atención al Vecino asiste a los ciudadanos sin conectividad

Proto explicó que el censo se maneja a nivel nacional, pero con colaboración a nivel provincial y municipal: «La semana pasada nos juntamos con la coordinadora del Departamento Santa María, la Subsecretaria de Género y Equidad, Valeria Amateis, en Despeñaderos, junto a los encargados de cada localidad».

El funcionario destacó que durante estos quince días previos al censo nacional, promocionarán el «censo digital» entre los vecinos y para ello se dispusieron tres empleados del área de Atención al Vecino para ayudar aquellos que no sepan, no puedan o no tengan buena conectividad.

Desde el 2 hasta el 7 de mayo, la oficina atenderá de lunes a viernes, 7 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas, o a los teléfonos: 429303 / 3547 541796.

«El objetivo de hacerlo digitalmente es colaborar en términos de tiempo y por seguridad de los censados» afirmó el secretario. Se puede realizar hasta el mismo 18 de mayo a las 8 horas. «Cualquier jefe o jefa de familia puede hacerlo. Para una familia tipo de cuatro personas, tardás aproximadamente unos veinte minutos. Y el día del censo, simplemente le mostrás al censista el código que te dieron» agregó.

El funcionario aclaró que cada uno debe quedarse donde pasa cuatro días o más de la semana -no importa si tenés o no cambio de domicilio- y es totalmente anónimo, no se deben brindar datos filiatorios.

Sobre la organización en general, detalló: «Se trata de seis jefes de fracción, quienes tienen a cargo unos diez jefes de radio y ellos tienen a sus censistas, haciendo un total de 1300 personas que trabajarán en Alta Gracia, con sus bases de trabajos en ciertas escuelas». Cada censista hará entre veinte y veinticinco casas.

Con respecto a los resultados, habrá varias etapas de conclusiones; las primeras estarán en tres semanas, las segundas en tres meses y las finales en seis: «Seguramente habrá una reestructuración de todo el departamento, comunas que se convertirán en municipios, ampliacion de concejos deliberantes, entre otros».