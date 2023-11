¡Atención fanáticos! finalmente, HBO confirmó cuando regresa House of the Dragon

Fue en el 2022 (muy poco tiempo pasó) desde que los fanáticos de Game of Thrones (Juego de Tronos en español) pudieron disfrutar del spin-off de la serie, House of the Dragon. Esta precuela dejó el asombro de muchos espectadores del mundo de George R.R. Martin, tanto que, a varios les gustó más que la producción original.

La trama de House of the Dragon se basa en el libro “Fuego y Sangre” y se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias más icónicas y poderosas de Westeros. La serie explora la ascensión al poder de este clan, las luchas internas por el trono y los dragones que los llevaron a la cima.

Pero como era de esperarse, la serie iba a tener un final abierto y habría que esperar a la próxima temporada para ver como continua la historia. Y habemus noticias: finalmente, se confirmó cuándo se estrenará esta segunda parte.

A través de una conferencia de prensa, el jefe de HBO, Casey Bloys, confirmó que la segunda temporada de House of the Dragon llegará “a principios del invierno”, es decir, a mediados del 2024. Mientras que A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight comenzará a filmarse durante el otoño del próximo año. El rodaje se retrasó producto de la huelga de actores, agrupados bajo SAG-AFTRA.

En cuanto a los actores, la segunda temporada contará con las participaciones de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. A su vez, nuevos personajes se unirán al reparto de la serie. Tal es el caso de Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.