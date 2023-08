Athletic campeón, un grito que esperó 12 años

En una final inolvidable, plena de emociones y con un cierre dramático, y ante una multitud, Córdoba Athletic derrotó a Urú Curé por 26-23 y se consagró campeón del Top 10 Daniel «Mula» Gayraud.

Córdoba Athletic logró su 17° título. Su última coronación fue en 2011.

Urú Curé fue un gran subcampeón, que luchó hasta el final.

Urú Curé 23

Mauro Palacios (Fidel Constantino), Agustín Acosta, Horacio de la Mota (Nicolás Achilli); Tomás Baudino (Julián Conti), Juan Cruz Cignetti; Gaspar Oberti, Santiago Grippo (Alvaro Aguilar ), Francisco Abrile; Juan Ignacio Bernardini, Felipe Oviedo; Eugenio Achilli, Felipe Luque Putero (Francisco Susperregui), Facundo Lanzarini, Santiago Cravero, Jerónimo Losada.

Reservas: Vicente Pezzutti, Nicolás Oria.

Entrenador: Guillermo Rojo

Córdoba Athletic Club 26

Gonzalo Bazán Gargallo (Luciano Gabellieri), Santos Juárez Estrada (Leonel Oviedo), Exequiel Leonangili (Cristian Antoncic); Omar Gutiérrez (Federico Rodríguez), Rogelio Quiroga (Lucio Willington) ; Luciano Keller (Joaquín Achaval), Valentín Cabral, Genaro Fissore(Genaro Keller); Agustín Moyano, Augusto Guillamondegui (c); Laureano Chalub (Juan Cruz Aquines ), Tomás Bocco, Facundo Moll, Ignacio López, Tomás Caffaratti.

Entrenador: Hernán Bustos.

PT: 3′ try de Quiroga y conversión de Guillamondegui (CAC), 12′ penal de Losada (UC), 21′ try penal (UC), 37′ penal de Guillamondegui (CAC). Parcial: Urú Curé 10 – 10 Córdoba Athletic Club

ST: 5′ penal de Guillamondegui (UC), 10′ try de Susperregui y conversión de Losada (UC), 14′ try de Moyano (CAC), 19′ penal de Losada (UC), 22′ penal de Guillamondegui (CAC), 27′ penal de Losada (UC), 32′ try de Aquines (CAC).

Expulsado: PT, 40′ Oviedo (UC).

Amonestados: PT, 19′ Moll (CAC), 24′ Quiroga (CAC), 25′ Gabellieri (CAC).

Arbitro: Eugenio Morra.

Cancha: Alta Gracia Rugby Club.