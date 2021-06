Automovilismo: “Tito” Bessone vuelve a correr, y compartirá pista con su hijo Figgo

Este fin semana Fiat Competizione, la monomarca más importante de Latinoamérica, disputará este fin de semana la sexta fecha en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La categoría tendrá un invitado de lujo, es el multicampeón Ernesto “Tito” Bessone, quien dialogó de forma exclusiva con RESUMEN y dio detalles de su retorno a las pistas y la felicidad que tiene de compartir pista con su hijo Figgo, quien compite en el turismo pista y tiene un muy buen presente en la F4 Argentina.

“La Fiat Competizione me invito a participar con Figgo, aceptamos la invitación, ssí que estamos yendo para allá. Hay un entrenamiento muy cortito el sábado de 15 minutos, salimos a clasificar, y hay una carrera muy cortita el sábado y de acuerdo a como termine se larga el domingo, con una carrera de 25 minutos”. Comenzaba “Tito” dando detalles de la invitación, y como será la competencia del fin de semana.

Sobre la felicidad que siente de poder compartir pista con su hijo menor el multicampeón decía lo siguiente.

“Estoy feliz, no es un tema menor correr con mi hijo, en la misma pista en el mismo momento y con autos similares. Va más allá de lo deportivo, que me encanta manejar un auto de carrera y soy híper competitivo. Tiene un sabor muy especial correr y va a que quedar en el recuerdo, que pude correr con él como cuando pude correr con mi papa, eso me tiene feliz”.

La competencia se realizara en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, y serán de la partida en el evento que la categoría compartirá con el TC2000 y el Procar 4000.