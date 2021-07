Barbijos de autor para regalar el Día del Amigo

La reconocida fotógrafa altagraciense, a partir de la pandemia y la cuarentena transformó sus obras en originales y bellos barbijos.

«Desde hace muchos años, me ha agradado mucho hacer ´que circule´ lo que hago, compartirlo y ofrecerlo a quienes lo consideran valioso. Lo hice con las fotografías que tomaba de los actos escolares, actividades extracurriculares o eventos solidarios. También regalando copias de mis obras a quien mostraba su gusto por ellas. Desde hace cinco años, cada fin de años armo un ´Calendario de Autor´ para obsequiar a los amigos o a quien lo pida. Así, mis trabajos siguen circulando y recorriendo otros caminos” explicó Moreschi.

Consultada sobre cómo se le ocurrió la idea, la fotógrafa relató: “Cuando comenzaron a distenderse un poco las restricciones, se impuso el uso frecuente del tapaboca. Entonces pensé que sería lindo contar con un barbijo que no fuese el blanco similar al de uso médico, tampoco liso o estampado, los mismos han pasado a ser ´una prenda-accesorio más a llevar´ y entran en consideración hasta para combinarlo con lo puesto“.

“Quise comprar un barbijo para mí, que pudiera ser diferente. Ocasionalmente advertí que podía hacerlo hacer sublimando una obra mía. Aprovechando que el año pasado realicé varios trabajos fotográficos alegóricos a la temática de la ´pandemia´, desde la perspectiva de lo que se siente desde su comienzo, los encierros reales y emocionales, las limitaciones y la relación directa que tiene todo lo que se vive con la conservación del planeta en general y de nuestra especie en particular, decidí encargar un tapaboca diseñado con mi obra ´Enemigo invisible´, abstracto conceptual trabajado con fotografías que tomara en la Cueva de Manos en nuestra provincia de Santa Cruz, y que estuvo expuesta virtualmente en la Exposición Internacional de Arte ´Homeleeness an International Crisis´ organizada por The Wentworth Norton Group Inc. (USA) y el Centro Cultural Montjuic, (Barcelona, España), que además fuera un evento con venta solidaria. Diseñé otros dos con las obras ‘Sumidero´ y ´Comienzo del final´, también sobre la temática.

Moreschi y su familia comenzaron a usarlos y al tener buena recepción por parte del público, decidió hacer en cantidad y venderlos a 500 pesos cada uno, teniendo en cuenta que uno compra una pieza casi única, una obra de arte en tela. Si querés comprar uno, podés comunicarte a través de sus redes sociales: @marthamoreschi.fotografias