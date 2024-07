Barby Franco y Fernando Burlando ¿separados?

En los últimos días, comenzaron a surgir diversos rumores de que Barby Franco y Fernando Burlando estarían separados. Fue una primicia de la revista Paparazzi la que aseguró que la modelo, quien se encuentra enemistada de Jesica Cirio, y el abogado, que representó a Juan Darthés, le pusieron punto final a su relación de 13 años. Sin embargo, la ex azafata de Guido Kaczka se hizo eco de la noticia con un contundente posteo en sus redes sociales.

En base a esta información, se dijo que Barby había dejado a Burlando y se mudó con Sarah, su pequeña hija de 1 año y medio, a un departamento de Puerto Madero. Según trascendió, la famosa y el letrado atravesaban una fuerte crisis, pero fue un hecho puntual el que detonó la ruptura.

Fue en el programa de Mirtha Legrand, hace unas semanas atrás, que la «Chiqui’ le habría hecho una pícara pregunta a Fernando Burlando y Mariana Brey, en la que hizo referencia a su romance de hace muchos años, lo que habría molestado a la profundamente modelo, tomándolo como una falta de respeto. «Sus tratos y de ser una boluda», habría sido la frase textual de Barby Franco en diálogo con Paparazzi.

Sin embargo, a través de una historia en su cuenta de Instagram, la famosa subió un posteo que desmentiría esa versión. «Ella feliz con su papito», expresó Franco, junto a un video de Sarah y el abogado en un espacio de juegos, dando a entender que está todo bien entre ellos.

Por otro lado, Barby Franco rompió el silencio sobre el incómodo momento que protagonizó Fernando Burlando a mediados de junio en La Noche de Mirtha (eltrece). Todo ocurrió cuando la conductora le preguntó en vivo por el vínculo con Mariana Brey, quien fue ex pareja del abogado y también había ido al programa.

La modelo fue consultada al respecto por un notero de Intrusos (América) y no ocultó su enojo. “¿Cómo te cayó la pregunta que hizo Mirtha?”, indagó el cronista. “La periodista y la señora un poco desubicadas”, disparó Barby.

Acto seguido, aclaró su posición: “Ponete un poquito del lado mío, con una bebé… no. Él reubicado, re caballero, pero la señora y la periodista, no”. Cuando le preguntaron si había hablado con su pareja al respecto, la entrevistada fue contundente: “Al pedo, ya está… No hablé con Fernando, hoy en día priorizamos mucho la familia, ya está, boludeces no”.

“En otra situación capaz que sí me hubiera subido al tren, pero hoy en día está Sarita y hay que priorizar otras cosas”, sumó. Ante esta respuesta, el periodista quiso saber más: “¿Te tuviste que atar los dedos para no escribir o no decir nada?”. “¡Olvidate! ¡Todo! La lengua, los dedos… Ganas tenía, pero no”, comentó la modelo entre risas.