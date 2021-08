Básquet: Sergio Hernández dejó ser el técnico de la Selección Argentina

El entrenador Sergio Hernández confirmó su alejamiento de la Selección Argentina de Básquet, después de lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

“Para mí, se terminó la etapa selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso. Desde ya va a tener todo mi apoyo”, explicó el Oveja.

Más allá de su alejamiento del combinado nacional, Hernández aseguró que tiene intenciones de seguir dirigiendo, aunque no dio detalles sobre su futuro: “Algunos ya me quieren retirar. No tengo nada en vista, recién terminaron los Juegos y no tengo propuestas de ningún club. Hoy no soy el técnico de la selección, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB”.

Hernández explicó que cree que es el momento para que otros técnicos tengan su oportunidad: “La selección es de todos. Yo no puedo dejar de pensar que los entrenadores que están en la Argentina no son partícipes de todo lo que logra el básquet argentino a nivel mundial. La selección siempre me va a tener a disposición”.

Argentina bajó 3 posiciones en el Ranking Fiba

La derrota ante Australia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos significó para Argentina, no solo la despedida de Tokio 2020 y el retiro de Luis Scola, sino también un golpe en el ranking FIBA. Es que tras el subcampeonato mundial de 2019, este adiós algo tempranero terminó por hacer que perdiera tres posiciones y bajara hasta el séptimo puesto.