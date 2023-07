Belgrano ante su gente empató sin goles en el cierre de la LPF

Belgrano y Rosario Central no pudieron hacerse daño y repartieron los tantos en Alberdi. En un partido más accidentado que jugado, el empate a cero fue lo más justo. Con este resultado, los dirigidos por Farré acumulan 6 partidos sin poder gritar un gol, y por ende, sin conocer la victoria.

En la primera mitad se vio un partido muy trabado y con muy poco juego. Se podía percibir mucho respeto y estudio de ambos equipos. Es por esto, que no hubo jugadas claras de peligro y las lesiones se llevaron el protagonismo.

En el segundo tiempo, ambos equipos salieron decididos a arriesgar un poco más en la segunda mitad y se vio claramente reflejado en el juego. El partido no dejó de ser muy trabado per ambos se animaron un poco más, aunque no fue suficiente para romper el cero.

El partido finalizó sin goles. Lo más destacable para los Piratas fue el ingreso de Lencioni, que hizo un buen partido y el debut absoluto en la máxima categoría para Facello. Belgrano continua hundido en una racha negativa, de la cual intentará salir el próximo jueves en Junín, cuando se enfrente a Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, Belgrano quedó momentáneamente en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 36 unidades.