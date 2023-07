Belgrano busca reencontrarse con la victoria ante San Lorenzo

Belgrano recibirá a San Lorenzo este domingo a las 14 horas, en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol. Este partido podrá verse por TNT Sport y será dirigido por Darío Herrera.

Es sabido que al Pirata le cuesta jugar fuera de casa, pero que a su vez logró hacer del Gigante de Alberdi una fortaleza en donde logró conseguir la mayor parte de los puntos en el campeonato. Sin embargo en su último encuentro de local sufrió una caída ante Barracas Central. Además, el conjunto celeste viene de igualar en cero ante Colón en Santa Fe y lleva tres fechas consecutivas sin victorias ( 0-0 vs. Colón, 2-0 vs. Barracas Central y 1-0 vs. Instituto), por lo que intentará romper esta racha frente al Cuervo.

Este partido será el último de Bruno Zapelli vistiendo la camiseta de Belgrano. Luego de este fin de semana el mediocampista viajará a Brasil para cerrar su incorporación al Paranaense de Brasil, con quien disputará la Serie A. Esta sin dudas será una baja sensible en el plantel, ya que se trata de uno de los habituales titulares y mas regulares jugadores.

Con respecto al armado del equipo es muy probable que Guillermo Farré realice dos modificaciones con respecto al once que empató con el Sabalero. Ingresarían Diego Novaretti y Ulises Sánchez, en reemplazo del lesionado Nicolás Meriano y Tomás Castro respectivamente.

La «B» necesita retomar el camino de la victoria para ingresar nuevamente en la zona de clasificación a las copas internacionales. Actualmente se encuentra en el puesto 10 de la tabla con 35 puntos.

En cuanto a San Lorenzo, los de Boedo vienen de un 0-0 ante River Plate, y hace seis jornadas que no pierde (1PG y 5 PE). Además está disputando la Copa Sudamericana en donde viene de derrotar a Independiente de Medellín por 1-0. En la tabla de la LPF se posiciona como tercero con 43 unidades.

El Santo vendrá con una nómina de 22 jugadores, de los cuales 17 son surgidos de la cantera del club.

Posibles 11:

Belgrano: Nahuel Losada; Guillermo Pereira, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Matías Moreno y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo y Ariel Rojas; Bruno Zapelli; Pablo Vegetti.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Diego Calcaterra, Manuel Insaurralde y Gastón Campi; Ezequiel Herrera, Elián Irala, Francisco Perruzzi y Tomás Silva; Juan Goyeneche, Diego Perea y Agustín Martegani.