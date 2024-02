Belinda lanzó una nueva canción ¿con indirectas para su ex Christian Nodal?

A sus 34 años, Belinda se ha posicionado mundialmente con una gran carrera artística, tanto en la actuación como en el canto. En 2003 debutó en la industria musical con su álbum debut y homónimo. Desde ese momento comenzó a ganar reconocimiento y se convirtió en una artista internacional con fanáticos en España, Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Hasta ahora, la artista tiene cuatro álbumes de estudio, el último lo lanzó en 2013. De todas maneras, en estos 10 años lanzó algunos sencillos y colaboraciones. Por lo que su éxito quedó demostrado con millones de copias vendidas, más de 410 millones de visualizaciones en YouTube y más de 7.4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Pero ahora, Belinda lanzó una nueva canción llamada “Cactus”, donde hubo algo que llamó la atención. En las redes sociales, los usuarios la acusaron de estar dedicada a su ex pareja, Christian Nodal, el actual novio de Cazzu con quien tuvo una hija recientemente.

Belinda y Nodal mantuvieron una relación desde mediados de 2020 y terminaron a principios de 2022. Él comenzó su vínculo con Cazzu unos meses más tarde. Además, Belinda confesó que esta canción la creó para sanar heridas.

Estas indirectas se pueden ver claramente ya que el mexicano mencionó, en alguna oportunidad, que la cantante era “La última coca del desierto” en una entrevista y en una escena del videoclip aparece una heladera de coca en el desierto. En segundo lugar, como en el videoclip de Nodal, “Ya no somos ni seremos” hay un accidente de auto.

Pero eso no es todo, ya que se pueden ver las indirectas en la letra de la canción. “¿De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, era un compromiso para aparentar. Yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui”.